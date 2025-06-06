Samsunspor'da kritik ayrılık: İngiltere'ye transfer oldu!

Samsunspor'da transfer gelişmeleri devam ediyor. Süper Lig'deki başarılı performansıyla Avrupa biletine hak kazanan Samsunspor, Marc Bola ile resmen yollarını ayırdı.

Samsunspor'da sözleşmesi sona eren ve Karadeniz ekibinden yeni bir teklif almayan Marc Bola, İngiltere'ye transfer oldu. Samsunspor'da sezonun istikrarlı isimlerinden olan İngiliz sol bek, Championship ekibi Watford ile anlaştı.

MARC BOLA SAMSUNSPOR'DAN RESMEN AYRILDI

Türkiye macerasına nokta koyan Marc Bola, Watford ile 1 yıllık sözleşme imzaladı ve kariyerine ülkesinde devam etmeye karar verdi.

MARC BOLA VE SAMSUNSPOR PERFORMANSI

Samsunspor ile bu sezon 33 maça çıkan Marc Bola, 2754 dakika sahada kaldı ve 1 gol ile 5 asistlik önemli bir katkı sağladı.

https://x.com/Samsunspor/status/1930640848846250450