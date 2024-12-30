Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başına geçiyor! Serdal Adalı ile bu akşam görüşecek
Beşiktaş’ta başkanlık seçimi sonucunda teknik direktörlük konusu da kapanmak üzere. Hüseyin Yücel’le girdiği seçim sonucunda başkan seçilen Serdal Adalı’nın, bu akşam Sergen Yalçın ile birlikte buluşacağı ve bir an önce takımın başına geçmesini isteyeceği iddia edildi.
Sezona çok başarılı başlayan ancak daha sonrasında hiç de olumlu olmayan sonuçlar elde eden siyah beyazlı takım, hem futbol anlamında hem de yönetim anlamında oldukça çalkantılı bir süreç geçirdi. Dün gerçekleştirilen başkanlık seçimi sonrasında Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı oldu.
Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile sezona başlayan Beşiktaş, üst üste yaşanan puan kayıplarından sonra, teknik adamla yollarını ayırmış ve yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile çalışmalarını sürdürdü.
SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'IN BAŞINA GEÇİYOR!
SERGEN YALÇIN KİMDİR?
Sergen Yalçın, Türk futbolunun en önemli figürlerinden biri olarak tanınan, hem oyunculuk hem de teknik direktörlük kariyeriyle dikkat çeken bir spor insanıdır. Tam adı Ali Rıza Sergen Yalçın'dır ve 5 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Futbola olan ilgisi küçük yaşlarda başlamış ve bu tutku, onu Türk futbolunun önemli isimleri arasına sokmuştur.
FUTBOL KARİYERİ
Sergen Yalçın, futbol kariyerine 1987 yılında Beşiktaş altyapısında başlamıştır. 1989 yılında A takıma yükselen Yalçın, kısa sürede yetenekleriyle dikkat çekmiş ve özellikle 10 numaralı formasıyla tanınmıştır.
Beşiktaş'ta geçirdiği dönem, onun kariyerinin en önemli dönemlerinden biri olmuştur. Beşiktaş'ta oynadığı süre zarfında 3 şampiyonluk yaşamıştır.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ
Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan uzun bir süre sonra aldığı eğitimler sonucunda teknik direktörlük yapmaya başlamıştır. İlk teknik direktörlük deneyimini 2010 yılında İstanbul Başakşehir’de yaşamıştır. Ardından, çeşitli takımlarda görev almış ve 2018 yılında Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak göreve başlamıştır. Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, ve daha sonrasında da Ziraat Türkiye Kupasını kazanmıştır.
Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde genç oyunculara fırsat vermesi, takımın oyun yapısını modernize etmesi ve hücuma yönelik futbol anlayışı ile dikkat çekmiştir. Takımları genellikle ofansif futbol oynarken, oyuncularına özgüven aşılaması ile de tanınmaktadır.