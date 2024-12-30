Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başına geçiyor! Serdal Adalı ile bu akşam görüşecek

30 Aralık 2024 17:06 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 17:38

Beşiktaş’ta başkanlık seçimi sonucunda teknik direktörlük konusu da kapanmak üzere. Hüseyin Yücel’le girdiği seçim sonucunda başkan seçilen Serdal Adalı’nın, bu akşam Sergen Yalçın ile birlikte buluşacağı ve bir an önce takımın başına geçmesini isteyeceği iddia edildi.

Sezona çok başarılı başlayan ancak daha sonrasında hiç de olumlu olmayan sonuçlar elde eden siyah beyazlı takım, hem futbol anlamında hem de yönetim anlamında oldukça çalkantılı bir süreç geçirdi. Dün gerçekleştirilen başkanlık seçimi sonrasında Beşiktaş​'ın yeni başkanı Serdal Adalı​ oldu.

Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst​ ile sezona başlayan Beşiktaş, üst üste yaşanan puan kayıplarından sonra, teknik adamla yollarını ayırmış ve yardımcı antrenör Serdar Topraktepe ile çalışmalarını sürdürdü.

SERGEN YALÇIN​ BEŞİKTAŞ'IN BAŞINA GEÇİYOR!