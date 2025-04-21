Serie A'da Papa Francis'in vefatından dolayı kritik karar!

Papa Francis'in hayatını kaybetmesiyle İtalya'da yas süreci başladı. Federasyon, ruhani liderlerinin kaybıyla birlikte Serie A maçlarının ertelendiğini açıkladı.
Serie A'da, Papa Francis'in hayata veda etmesi sebebiyle maçlar ertelendi. Serie A yönetimi, bu hafta oynanacak tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
İtalya'da Napoli ve Inter gibi takımlar maçlarını oynarken, Papa Francis'in hayatını kaybetmesiyle birlikte ise diğer tüm mücadeleler ertelendi. An itibarıyla; Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio, Parma-Juventus, Roma-Udinese, Monza-Sassuolo ve Sampdoria ile Torino maçlarının bu hafta oynanmamasına karar verildi.
İtalya'da lige ara verilirken, Inter ile Napoli ise 71'er puanla ligin zirvesinde yer aldılar. Eğer sezon sonunda da aynı durum geçerli olursa, iki takım arasında şampiyonluk için son bir maç yapılacak ve Scudetto kazananı böyle ortaya çıkacak.