Serie A'da Papa Francis'in vefatından dolayı kritik karar!

Serie A'da, Papa Francis'in hayata veda etmesi sebebiyle maçlar ertelendi. Serie A yönetimi, bu hafta oynanacak tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

SERIE A'DA HAFTANIN MAÇLARI

İtalya'da Napoli ve Inter gibi takımlar maçlarını oynarken, Papa Francis'in hayatını kaybetmesiyle birlikte ise diğer tüm mücadeleler ertelendi. An itibarıyla; Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio, Parma-Juventus, Roma-Udinese, Monza-Sassuolo ve Sampdoria ile Torino maçlarının bu hafta oynanmamasına karar verildi.

SERIE A'DA LİDERLİK ORTADA

İtalya'da lige ara verilirken, Inter ile Napoli ise 71'er puanla ligin zirvesinde yer aldılar. Eğer sezon sonunda da aynı durum geçerli olursa, iki takım arasında şampiyonluk için son bir maç yapılacak ve Scudetto kazananı böyle ortaya çıkacak.