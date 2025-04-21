Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Serie A'da Papa Francis'in vefatından dolayı kritik karar!

Papa Francis'in hayatını kaybetmesiyle İtalya'da yas süreci başladı. Federasyon, ruhani liderlerinin kaybıyla birlikte Serie A maçlarının ertelendiğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Serie A'da Papa Francis'in vefatından dolayı kritik karar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 12:13

Serie A'da, Papa Francis'in hayata veda etmesi sebebiyle maçlar ertelendi. Serie A yönetimi, bu hafta oynanacak tüm maçların ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

SERIE A'DA HAFTANIN MAÇLARI

İtalya'da Napoli ve Inter gibi takımlar maçlarını oynarken, Papa Francis'in hayatını kaybetmesiyle birlikte ise diğer tüm mücadeleler ertelendi. An itibarıyla; Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio, Parma-Juventus, Roma-Udinese, Monza-Sassuolo ve Sampdoria ile Torino maçlarının bu hafta oynanmamasına karar verildi.

SERIE A'DA LİDERLİK ORTADA

İtalya'da lige ara verilirken, Inter ile Napoli ise 71'er puanla ligin zirvesinde yer aldılar. Eğer sezon sonunda da aynı durum geçerli olursa, iki takım arasında şampiyonluk için son bir maç yapılacak ve Scudetto kazananı böyle ortaya çıkacak.

Serie A'da Papa Francis'in vefatından dolayı kritik karar!

Sıkça Sorulan Sorular

İTALYA'DA SON MAÇ DETAYI NEDİR?
Lig sonunda birinci ve ikinci sıradaki takım aynı puanda olursa, averajı fazla olan ekibin sahasında tek bir maç yapılır ve şampiyon belirlenir.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor'dan Simon Banza transferinde ters köşe: Fatih Tekke'den şaşırtan karar!
İrfan Can Kahveci'ye güle güle: Fenerbahçe'de ayrılık resmiyet kazandı!
ETİKETLER
#İtalya Serie A
#papa francis
#Scudetto
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.