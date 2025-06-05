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 | Burak Ayaydın

Simone Inzaghi ve Al Hilal resmen imzaladı!

Simone Inzaghi resmen Al Hilal'in başına geçti. Simone Inzaghi gelişmesini sosyal medyadan duyuran Al Hilal, 'İtalyan deha' vurgusunu yaptı.

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Simone Inzaghi ve Al Hilal resmen imzaladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.06.2025
saat ikonu 00:53
|
GÜNCELLEME:
05.06.2025
saat ikonu 00:53

Simone Inzaghi ve Al Hilal arasında iki yıllık sözleşme imzalandı. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, teknik direktörlük görevine Simone Inzaghi'nin getirildiğini açıkladı ve 'İtalyan deha artık burada' mesajını verdi.

SIMONE INZAGHI'DEN AL HILAL AÇIKLAMASI

İtalyan çalıştırıcı videoda, "Ben Simone Inzaghi. Bugün Al Hilal'de benim hikâyem başlıyor." dedi.

Simone Inzaghi ve Al Hilal resmen imzaladı!

AL HILAL 25 MİLYON EURO ÖDEYECEK

İtalya basını, Simone Inzaghi'nin senelik 25 milyon Euro alacağını duyurdu.

https://x.com/Alhilal_EN/status/1930377121534280172

Sıkça Sorulan Sorular

INTER ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE KAÇ GOL YEMİŞTİ?
Simone Inzaghi'nin ekibi Inter, ŞL finalinde PSG'ye 5-0 mağlup olmuş ve turnuva tarihindeki en farklı final mağlubiyetini yaşamıştı.
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ETİKETLER
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