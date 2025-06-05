Simone Inzaghi ve Al Hilal resmen imzaladı!

Simone Inzaghi ve Al Hilal arasında iki yıllık sözleşme imzalandı. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, teknik direktörlük görevine Simone Inzaghi'nin getirildiğini açıkladı ve 'İtalyan deha artık burada' mesajını verdi.

SIMONE INZAGHI'DEN AL HILAL AÇIKLAMASI

İtalyan çalıştırıcı videoda, "Ben Simone Inzaghi. Bugün Al Hilal'de benim hikâyem başlıyor." dedi.

AL HILAL 25 MİLYON EURO ÖDEYECEK

İtalya basını, Simone Inzaghi'nin senelik 25 milyon Euro alacağını duyurdu.

https://x.com/Alhilal_EN/status/1930377121534280172