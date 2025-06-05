Simone Inzaghi ve Al Hilal resmen imzaladı!

İstanbul
Simone Inzaghi resmen Al Hilal'in başına geçti. Simone Inzaghi gelişmesini sosyal medyadan duyuran Al Hilal, 'İtalyan deha' vurgusunu yaptı.
Simone Inzaghi ve Al Hilal arasında iki yıllık sözleşme imzalandı. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, teknik direktörlük görevine Simone Inzaghi'nin getirildiğini açıkladı ve 'İtalyan deha artık burada' mesajını verdi.
İtalyan çalıştırıcı videoda, "Ben Simone Inzaghi. Bugün Al Hilal'de benim hikâyem başlıyor." dedi.
İtalya basını, Simone Inzaghi'nin senelik 25 milyon Euro alacağını duyurdu.
https://x.com/Alhilal_EN/status/1930377121534280172