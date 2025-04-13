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 | Burak Ayaydın

Sivasspor-Fenerbahçe maçına Alman hakem! VAR'da liste açıklandı

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile Fenerbahçe bu akşam sahaya çıkacak. Zorlu geçmesi beklenen mücadelenin an itibarıyla VAR hakemi de açıklandı.

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Sivasspor-Fenerbahçe maçına Alman hakem! VAR'da liste açıklandı
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 14:07

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Merkez Hakem Kurulu, bugün için planlanan VAR listesini açıkladı.

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA ALMAN HAKEM

Sivas'ta oynanacak mücadelenin VAR hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Markus Schmidt olurken, AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.

ORTA HAKEM YASİN KOL OLDU

Maçın orta hakemi olarak Yasin Kol düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapacak. Ayrıca Gürcan Hasova da 4. hakem olarak görev alacak.

Sivasspor-Fenerbahçe maçına Alman hakem! VAR'da liste açıklandı

Sıkça Sorulan Sorular

YASİN KOL EN SON HANGİ MAÇI YÖNETMİŞTİ?
Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çalmasıyla gündeme gelen Yasin Kol, son olarak 1. Lig'deki Fatih Karagümrük ve Erzurumspor FK arasındaki maçı yönetmişti.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#Yabancı Hakem
#VAR Sistemi
#Sivasspor-Fenerbahçe
#Spor
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