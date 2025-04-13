Sivasspor-Fenerbahçe maçına Alman hakem! VAR'da liste açıklandı

Trendyol Süper Lig'de Sivasspor ile Fenerbahçe bu akşam sahaya çıkacak. Zorlu geçmesi beklenen mücadelenin an itibarıyla VAR hakemi de açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşılaşacak. Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Merkez Hakem Kurulu, bugün için planlanan VAR listesini açıkladı.

SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA ALMAN HAKEM

Sivas'ta oynanacak mücadelenin VAR hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Markus Schmidt olurken, AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.

ORTA HAKEM YASİN KOL OLDU

Maçın orta hakemi olarak Yasin Kol düdük çalarken, yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci yapacak. Ayrıca Gürcan Hasova da 4. hakem olarak görev alacak.