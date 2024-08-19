Son dakika | Young Boys-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 11:32 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 11:56
Son dakika haberi: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Young Boys ile karşılaşacak. Maçı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımıyla karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 21 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maç için hazırlıklarını sürdürüyor.
ALMAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Sarı-kırmızılılar hazırlıklarını sürdürürken Young Boys-Galatasaray maçının hakemi de belli oldu. Maçı Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği öğrenildi.
KADRODA HANGİ İSİMLER VAR?
Galatasaray'ın kadrosunda yer alan isimler:
Muslera, Günay, Batuhan Ahmet Şen, Davinson, Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Sara, Ziyech, Torrenra, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Mertens, Yunus Akgün, Zaha, Batshuayi, Barış Alper Yılmaz
Kaynak: tgrthaber.com