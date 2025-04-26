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 | Burak Ayaydın

Süper Lig ekibine transfer yasağı geldi: Başarılı hocaya büyük şok!

Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'a FIFA tarafından transfer yasağı verildi. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor; Süper Lig'deki başarılı performansıyla Avrupa hayalleri kurarken, an itibarıyla ise FIFA tarafından kritik bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.

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Süper Lig ekibine transfer yasağı geldi: Başarılı hocaya büyük şok!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 19:33
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 20:24

Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor'a FIFA'dan kötü haber geldi. Gelecek sezon için çalışmalar yürüten Eyüpspor'a, FIFA'dan resmen 3 dönem transfer yasağı kararı çıktı.

ARDA TURAN'IN EYÜPSPOR'UNA FIFA'DAN TRANSFER YASAĞI

FIFA, 23 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Eyüpspor'a 3 dönemlik transfer yasağı verildiğini açıkladı! Arda Turan ile çıkışta olan ve Avrupa planları yapan Eyüpspor'un, FIFA'nın kararıyla birlikte mali olarak yapılanma için yakın zamanda toplantı yapması bekleniyor.

Süper Lig ekibine transfer yasağı geldi: Başarılı hocaya büyük şok!

EYÜPSPOR'DA GÜNDEM TRANSFER YASAĞI!

İstanbul ekibindeki yeni gündem FIFA ile yapılacak olan görüşme oldu. Halihazırdaki yeni yasaktan dolayı FIFA'ya mali sunum yapması gerekecek olan Eyüpspor yönetimi, kulüpteki tüm giderleri dengeleyecek bir çalışma dönemini başlatacak.

EYÜPSPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

"Eski oyuncularımızdan Francis Ezeh’nin FIFA nezdinde ikame etmiş olduğu davaya ilişkin alacakları 25.04.2025 tarihinde ödenmiş olup, transfer yasağı kaldırılmıştır. FIFA tarafından gerekli prosedür işletilerek gerekli işlemler yapılacaktır. FIFA’nın Mayıs ayı bülteninde ilgili yasağın kaldırıldığı hususunun görülebileceğini tüm spor kamuoyunun bilgisine sunarız."

Süper Lig ekibine transfer yasağı geldi: Başarılı hocaya büyük şok!

Sıkça Sorulan Sorular

FIFA İLE SON DÖNEMDE GÖRÜŞME YAPAN KULÜBÜMÜZ HANGİSİYDİ?
Samsunspor, FIFA ile görüşmeler yapmış ve transfer yasağının kaldırılmasını sağlamıştı.
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