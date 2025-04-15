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 | Burak Ayaydın

Süper Lig'de golcülerin karnesi: Beşiktaş'ta derin sessizlik hakim!

Süper Lig ekiplerinin golcülerinin kıyaslamasında, Beşiktaş'ta büyük bir suskunluk söz konusu. 2025 itibarıyla performans anlamında soru işaretlerine sebep olan Ciro Immobile, Süper Lig'deki golcüler arasında negatif anlamda zirvede yer alıyor.

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Süper Lig'de golcülerin karnesi: Beşiktaş'ta derin sessizlik hakim!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 12:58

Trendyol Süper Lig’de sezonu Avrupa potasında bitirmek için mücadele veren takımların santrfor oyuncularının 2025 yılı performanslarına bakıldığında en düşük gol sayısında kalan isim Beşiktaş’ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile oldu. Immobile, yılın ilk 4 ayında ağları yalnızca 2 kez sarsabildi.

VICTOR OSIMHEN ZİRVEDE

Gerek şampiyonluk gerekse de Avrupa yolunda yarış halinde olan takımları, attıkları gollerle santrforları öne çıkarıyor. Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen; 2025 yılının ilk 4 ayında attığı 12 golle, ligde ilk 6’da bulunan takımların santrforları arasında en başarılı istatistiğe sahip futbolcu oldu.

Süper Lig'de golcülerin karnesi: Beşiktaş'ta derin sessizlik hakim!

EN-NESYRI DE YENİ YILDA İYİ GİDİYOR

Sarı-kırmızılıların 3 puan gerisindeki Fenerbahçe’nin Faslı oyuncusu En-Nesyri’ye de yeni yıl yaradı. Kanarya ile sezona istediği başlangıcı yapamayan ve 2024’te ligde oynadığı müsabakalarda 6 kez ağları havalandıran 27 yaşındaki futbolcu, 2025’te rakip fileleri tam 10 kez sarstı.

Süper Lig'de golcülerin karnesi: Beşiktaş'ta derin sessizlik hakim!

IMMOBILE SUSKUNLUĞU

Hem lig hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluk şansını yitiren ve 2024-2025 sezonu için rotayı lig üçüncülüğüne çeviren Beşiktaş’ın İtalyan futbolcusu Ciro Immobile, söz konusu sıralamada yer alan takımların santrforları arasında 2025’in ilk 4 ayını en başarısız geçiren isim. İtalyan hücumcu, yeni yılda sadece 2 gol attı.

PIATEK ETKİLİYOR

Üç hafta önceye kadar 36 puanla sekizinci sırada olmasına rağmen grafiğini yükselten ve üst üste aldığı galibiyetlerle puanını 45 yapıp altıncı basamağa yerleşerek, Avrupa ümidini canlandıran Rams Başakşehir’in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek de kaydettiği 7 golle başarılı bir görüntü çizdi.

Süper Lig'de golcülerin karnesi: Beşiktaş'ta derin sessizlik hakim!

Sıkça Sorulan Sorular

SÜPER LİG'DE GOL KRALI KİM?
Toplamda 21 golü olan Osimhen, gol krallığı yarışında zirvenin sahibi olarak yer alıyor.
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#Spor
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