Tahkim Kurumu Mete Vardar'ın cezasında indirim kararı aldı!

22 Kasım 2024 20:58 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 21:01

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'a verilen para cezasında indirime gitti.

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman? Kadrolar belli oldu

Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman? Kadrolar belli oldu

UEFA İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti!

UEFA İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti!

Javier Macherano Lionel Messi'nin teknik direktörü olmak üzere!

Javier Macherano Lionel Messi'nin teknik direktörü olmak üzere!

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş​ Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar'a vermiş olduğu para cezasında indirim yaptı.

TFF'nin yaptığı açıklamada, Vardar'ın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 600 bin liralık para cezasında takdiri indirim uygulanarak 450 bin liraya indirildiği bildirildi.

Açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Göztepe Kulübünün itirazlarının ret edildiği ve toplamda 468 bin lira para cezası​ verildiği belirtildi.