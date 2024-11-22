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Tahkim Kurumu Mete Vardar'ın cezasında indirim kararı aldı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
22 Kasım 2024 20:58 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 21:01
Tahkim Kurumu Mete Vardar&#039;ın cezasında indirim kararı aldı!

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar'a verilen para cezasında indirime gitti.

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş​ Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar'a vermiş olduğu para cezasında indirim yaptı.

TFF'nin yaptığı açıklamada, Vardar'ın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle verilen 600 bin liralık para cezasında takdiri indirim uygulanarak 450 bin liraya indirildiği bildirildi.

Açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Göztepe Kulübünün itirazlarının ret edildiği ve toplamda 468 bin lira para cezası​ verildiği belirtildi.

Tahkim Kurulundan Mete Vardarın cezasında indirim

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Kaynak: tgrthaber.com
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