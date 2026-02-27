Menü Kapat
TFF açıkladı: Süper Lig'de o maçlar ertelendi! Fikstüre UEFA düzenlemesi

Avrupa kupalarında son 16 turuna yükselen Galatasaray ve Samsunspor'un Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapacakları maçlar otomatik olarak ileri bir tarihe ertelendi. İşte detaylar...

TFF açıkladı: Süper Lig'de o maçlar ertelendi! Fikstüre UEFA düzenlemesi
Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya'nın Juventus takımını geçerek son 16 turuna yükseldi. UEFA Konferans Ligi'nde yer alan Samsunspor da son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı eleyerek yoluna devam etti.

TFF açıkladı: Süper Lig'de o maçlar ertelendi! Fikstüre UEFA düzenlemesi

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda mücadele eden Fenerbahçe ise İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a elendi.

TFF açıkladı: Süper Lig'de o maçlar ertelendi! Fikstüre UEFA düzenlemesi

2 KARŞILAŞMA İLERİ TARİHE ATILDI

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde son 16 turu ilk maçını Liverpool veya Tottenham ile 10 veya 11 Mart'ta sahasında, rövanşı ise 17 veya 18 Mart'ta deplasmanda yapacak. Samsun temsilcisi ise Konferans Ligi'ndeki son 16 tur müsabakalarını Shakhtar Donetsk ya da Rayo Vallecano ile 12 ve 19 Mart'ta oynayacak. Bu nedenle Süper Lig'in 27. haftasında 17, 18 veya 19 Mart'ta yapılacak Göztepe-Galatasaray ile Çaykur Rizespor-Samsunspor mücadeleleri ileri tarihe atıldı.

TFF açıkladı: Süper Lig'de o maçlar ertelendi! Fikstüre UEFA düzenlemesi

TFF, A MİLLİ TAKIM İÇİN FİKSTÜRÜ ÖNE ÇEKTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerindeki play-off müsabakaları için Süper Lig'deki 27. hafta maçlarını üçer gün öne çekmişti. Ay-yıldızlı ekip, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde 26 Mart Perşembe günü sahasında Romanya ile karşılaşacak. Milliler, Romanya engelini aşması durumunda finalde Slovakya-Kosova müsabakasının galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda mücadele edecek.

TFF açıkladı: Süper Lig'de o maçlar ertelendi! Fikstüre UEFA düzenlemesi

TFF, A Milli Takım'ın daha fazla birlikte çalışabilmesi, Türkiye liglerinde top koşturan milli futbolcuların Romanya müsabakası öncesinde yıpranmaması adına 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan 27. hafta müsabakalarını 17, 18 ve 19 Mart'a aldı. Türkiye Futbol Federasyonu, söz konusu kararın açıklamasında Avrupa kupalarında mücadele eden takımların, 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde 27. haftada oynayacakları lig müsabakaları ileri bir tarihe erteleneceğini duyurmuştu.

