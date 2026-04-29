Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonu belirleyecek dev finalle ilgili önemli bir takvim değişikliğine gitti. Futbol tutkunlarının ajandalarını güncelleyeceği açıklamaya göre, daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı belirtilen final müsabakası, iki gün öne alınarak 22 Mayıs Cuma gününe kaydırıldı.

HABERİN ÖZETİ TFF açıkladı: Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 22 Mayıs Cuma günü Antalya Stadyumu'nda oynanacağını duyurdu. Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs Cuma günü oynanacak. Finalin oynanacağı yer Antalya Stadyumu.

Kupayı müzesine götürecek takımın belli olacağı bu kritik randevu, Antalya’nın modern spor tesislerinden Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda gerçekleştirilecek. Dev finalin başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.

YARI FİNALDE GÖZLER MAYIS AYINDA

Kupada finale giden yolda son viraja girilirken, futbolseverleri birbirinden çekişmeli iki yarı final mücadelesi bekliyor. Beşiktaş, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Trabzonspor’un kupa hayallerini sürdürdüğü organizasyonda yarı final programı şu şekilde:

Tarih Ev Sahibi Deplasman 5 Mayıs Beşiktaş Konyaspor 13 Mayıs Trabzonspor Gençlerbirliği

İSTANBUL'DAKİ AVRUPA FİNALİ PLANLARI DEĞİŞTİRDİ

TFF’nin Beşiktaş’ın yarı final maçını ve genel kupa takvimini yeniden düzenlemesinin arkasında ise İstanbul’un ev sahipliği yapacağı büyük bir organizasyon yatıyor. 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadyumu) oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle, stadyum hazırlıkları ve lojistik planlamalar doğrultusunda Türkiye Kupası takviminde esneklik sağlandığı vurgulandı.