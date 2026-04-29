TFF açıkladı: Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri ve tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonu belirleyecek dev finalle ilgili önemli bir takvim değişikliğine gitti. Futbol tutkunlarının ajandalarını güncelleyeceği açıklamaya göre, daha önce 24 Mayıs Pazar günü oynanacağı belirtilen final müsabakası, iki gün öne alınarak 22 Mayıs Cuma gününe kaydırıldı.
Kupayı müzesine götürecek takımın belli olacağı bu kritik randevu, Antalya’nın modern spor tesislerinden Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda gerçekleştirilecek. Dev finalin başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi.
Kupada finale giden yolda son viraja girilirken, futbolseverleri birbirinden çekişmeli iki yarı final mücadelesi bekliyor. Beşiktaş, Gençlerbirliği, Konyaspor ve Trabzonspor’un kupa hayallerini sürdürdüğü organizasyonda yarı final programı şu şekilde:
|Tarih
|Ev Sahibi
|Deplasman
|5 Mayıs
|Beşiktaş
|Konyaspor
|13 Mayıs
|Trabzonspor
|Gençlerbirliği
TFF’nin Beşiktaş’ın yarı final maçını ve genel kupa takvimini yeniden düzenlemesinin arkasında ise İstanbul’un ev sahipliği yapacağı büyük bir organizasyon yatıyor. 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ta (Tüpraş Stadyumu) oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Finali nedeniyle, stadyum hazırlıkları ve lojistik planlamalar doğrultusunda Türkiye Kupası takviminde esneklik sağlandığı vurgulandı.