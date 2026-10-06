TFF'de şok istifa: 'Bunu Türk futboluna borçluyuz' dedi, görevini bıraktı!

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) sıcak bir gelişme yaşandı. Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, yayınladığı kamuoyu açıklamasıyla görevinden ayrıldığını bildirdi.

Aktan, istifa açıklamasında mevcut TFF yönetiminin görevin gerektirdiği bilgi, birikim, vizyon ve organizasyon kabiliyetini sergileyemediğini ifade etti. Federasyonun tüm birimleri ve kadrolarının liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde sil baştan yapılandırılması gerektiğinin altını çizdi.

"VERDİĞİMİZ SÖZLERİN HİÇBİRİNİ YERİNE GETİREMEDİK"

Genel Kurul sürecinde delegelere verilen vaatlerin arkasında durulamadığını vurgulayan Aktan, kulüplerin beklentilerini karşılayacak, Türk futbolunun marka değerini yükseltecek ve ekonomik yapısını sürdürülebilir kılacak adımların atılamadığını dile getirdi. Yönetim içinde bu yönde gösterdiği çabaların karşılık bulmadığını ve gerekli radikal değişimler için irade konulmadığını belirtti.

"TFF, AİLE ŞİRKETİ ANLAYIŞIYLA YÖNETİLEMEZ"

Kararların dar bir kadro tarafından alındığına ve farklı fikirlerin göz ardı edildiğine dikkat çeken Aktan, "ben bilirim, benim dediğim olur" anlayışının hakim olduğu bir yapının Türk futbolunu ileriye taşıyamayacağını savundu. Aktan, Türkiye Futbol Federasyonunun aile şirketi mantığıyla yönetilemeyeceğini kaydetti.

FUTBOL İKLİMİ VE USULSÜZLÜK İDDİALARI

Sert eleştirilerini sürdüren Aktan, futbol iklimindeki gerilim üreten söylemlerin, bahis tartışmalarının ve usulsüzlük iddialarının güven ortamını zedelediğini ifade etti. Usulsüzlüklerin üzerine gidilmesi gerektiğine değinen Aktan; buna karşın, devam eden adli süreçler sonuçlanmadan kişilerin basın açıklamaları üzerinden ifşa edilmesinin, kulüplere ve uzun yıllar hizmet vermiş futbol emekçilerine zarar verdiğini, yürütülen soruşturmaları da olumsuz etkilediğini vurguladı. Futbolun bir eğlence ve birlikte yaşama kültürü olduğunu hatırlatan Aktan, oyuncu yetiştirmekten kulüp yönetimine kadar kalite standartları oluşturulması ve ilgili kamu kurumlarıyla ortak hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

YÖNETİME İSTİFA VE OLAĞANÜSTÜ SEÇİM ÇAĞRISI

İki yıldır yönetim içerisinde yanlış gördüğü kararlara karşı denge ve denetim sorumluluğuyla mücadele ettiğini aktaran Mevlüt Aktan, artık kurum içinde bu mücadeleyi sürdürme imkanının kalmadığını belirterek görevini bıraktığını ifade etti.

Mevcut yönetimin işlevsiz kaldığını savunan Aktan, Türk futbolunun geleceğinden kaygı duyan ve kişisel beklentisi olmayan tüm yönetim kurulu üyelerini istifaya davet etti. En akılcı yolun yeni bir yönetimin önünü açmak olduğunu belirten Aktan, tüm Genel Kurul üyelerini olağanüstü seçimli genel kurul sürecini başlatmaya, mevcut yönetimi de bu çağrıya uymaya çağırdı. Aktan, Türk futboluna katkı sağlama iradesinin devam edeceğini vurgulayarak açıklamasını tamamladı.