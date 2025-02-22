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Editor
 | Burak Ayaydın

Toprak Razgatlıoğlu istediğini alamadı! Podyumda eksik sevinç

Son şampiyon Toprak Razgatlıoğlu sezona ikincilikle başladı. Dünya Superbike Şampiyonası, Avustralya ile 2025 sezonunu resmen açtı.

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Toprak Razgatlıoğlu istediğini alamadı! Podyumda eksik sevinç
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.02.2025
saat ikonu 17:28
|
GÜNCELLEME:
22.02.2025
saat ikonu 17:31

Dünya Superbike Şampiyonası'nın son şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu sezona ikincilikle başladı.

İLK KEZ

Phillip Island Pisti'nde yapılan 2025 sezonunun 20 turluk ilk yarışına son şampiyon Toprak Razgatlıoğlu, ilk kez "1 numara"lı ROKiT BMW motosikletiyle birinci cepten başladı. Yarışseverlerin "El Turco" lakabını taktığı 2021 ve 2024 dünya superbike şampiyonu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla Avustralya'da çok çekişmeli geçen ilk yarışta damalı bayrağı ikinci sırada geçti. Toprak, 2025 sezonuna da podyum sevinciyle "Merhaba" dedi. Yetenekli sürücü, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "İyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Yarınki yarışta daha iyi bir pozisyon için mücadele ederiz." diye konuştu. Avustralya'da 2025'in ilk yarışını Aruba Ducati takımından İtalyan pilot Nicolo Bulega birinci, Ducati'nin İspanyol sürücüsü Alvaro Bautista da üçüncü sırada tamamladı.

Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya'da sezonun ilk yarışında ikincilik koltuğuna oturdu - Patronlar Dünyası

BAHATTİN SOFUOĞLU İLK YARIŞINDA PUAN ALDI

Dünya Superbike Şampiyonası'nda bu sezon Yamaha Motoxracing takımıyla ilk kez mücadele eden Bahattin Sofuoğlu ise yarışı puan alarak tamamladı.
Bahattin Sofuoğlu, damalı bayrağı 15. sırada geçerek şampiyonada ilk puanını aldı.
İlk yarışın ardından genel klasmanda Nicolo Bulega 25 puanla birinci, Toprak Razgatlıoğlu 20 puanla ikinci, Alvaro Bautista da 16 puanla üçüncü sıraya yerleşti.
Milli motosikletçiler Toprak ile Bahattin, Avustralya'da yarın önce TSİ 05.00'te superpole yarışına, ardından da TSİ 08.00'de hafta sonunun ikinci yarışına çıkacak.

Sıkça Sorulan Sorular

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KAÇ YAŞINDA?
Başarılı motosikletçi 28 yaşındadır.

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ETİKETLER
#kenan sofuoğlu
#motogp
#toprak razgatlıoğlu
#Motosiklet Sürücüsü
#Spor
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