Trabzonspor-Freiburg maçının hakemi açıklandı!

UEFA Konferans Ligi’nde 3. hafta maçları yaklaşırken, temsilcimiz Trabzonspor’un kritik sınavı için nefesler tutuldu. Karadeniz Fırtınası, 5 Kasım Perşembe günü taraftarı önünde Alman temsilcisi Freiburg’u ağırlayacak.

Avrupa arenasında yoluna kayıpsız ve iddialı devam etmek isteyen bordo-mavililerde tüm planlar galibiyet üzerine kurulurken, UEFA’dan da kritik maça atama geldi.

ZORLU MÜCADELEYİ KRİSTO TOHVER YÖNETECEK

Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu önemli karşılaşmanın hakem kadrosu netleşti. Trabzonspor - Freiburg mücadelesini Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

HEDEF SAHADA AVANTAJI KAPMAK

Temsilcimiz Trabzonspor, taraftarının da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılarak gruptaki iddiasını güçlendirmeyi hedeflerken, teknik heyet ve futbolcular hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.