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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:40

Trabzonspor-Freiburg maçının hakemi açıklandı!

UEFA Konferans Ligi’nde heyecan 3. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Bordo-mavililer, kritik virajda sahasında Alman ekibi Freiburg’u konuk etmeye hazırlanırken, zorlu mücadelenin hakemi de duyuruldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Trabzonspor-Freiburg maçının hakemi açıklandı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 12:40

’nde 3. hafta maçları yaklaşırken, temsilcimiz ’un kritik sınavı için nefesler tutuldu. Karadeniz Fırtınası, 5 Kasım Perşembe günü taraftarı önünde Alman temsilcisi ’u ağırlayacak. 

Trabzonspor-Freiburg maçının hakemi açıklandı!

Avrupa arenasında yoluna kayıpsız ve iddialı devam etmek isteyen bordo-mavililerde tüm planlar galibiyet üzerine kurulurken, UEFA’dan da kritik maça atama geldi.

ZORLU MÜCADELEYİ KRİSTO TOHVER YÖNETECEK

Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği bu önemli karşılaşmanın hakem kadrosu netleşti. Trabzonspor - Freiburg mücadelesini Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek.

Trabzonspor-Freiburg maçının hakemi açıklandı!

HEDEF SAHADA AVANTAJI KAPMAK

Temsilcimiz Trabzonspor, taraftarının da desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılarak gruptaki iddiasını güçlendirmeyi hedeflerken, teknik heyet ve futbolcular hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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ETİKETLER
#trabzonspor
#5 Kasım
#Futbol
#UEFA Konferans Ligi
#Freiburg
#Kristo Tohver
#Spor
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