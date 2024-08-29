Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda St. Gallen'e elenerek UEFA Konferans Ligi'ne veda etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 22:52 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 22:52
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçında İsviçre takımı St. Gallen ile normal süresi 1-1 biten maçta önce uzatmalara sonra penaltıya gidildi. Kazananı belirleyen penaltı atışları sonrasında Trabzonspor turnuvaya veda etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçında temsilcimiz Trabzonspor, İsviçre takımı St. Gallen ile karşılaştı.
Papara Park Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını 31. dakikada Schmidt'in attığı golle St. Gallen 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıda ise temsilcimiz Trabzonspor 52. dakikada köşe vuruşunda Enis Destan'ın kafa golüyle eşitliği sağladı.
Maçın normal süresinde başka gol olmadı ve karşılaşma uzatmalara gitti.
Uzatmalarda da gol olmayınca maçın kazanını belirlemek için penaltı atışlarına gidildi.
Trabzonspor penaltı atışlarında St. Gallen'e mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Kaynak: tgrthaber.com