Trabzonspor Ukraynalı stoper Batahov ile 4 yıllık anlaşma sağladı 

14 Ağustos 2024 00:46 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 00:48

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan duyuruda, profesyonel futbolcu Arsenii Batahov ile 4+1 yıllık bir anlaşma imzalandığını bildirdi.

Anlaşmaya göre, oyuncunun 2024/25 sezonunda 648 bin 500 avro, 2025/26 sezonunda 680 bin 500 avro, 2026/27 sezonunda 726 bin 250 avro ve 2027/28 sezonunda 779 bin avro garanti ücret alacağı belirtildi.

Trabzonspor'un opsiyon hakkını kullanması durumunda, Batahov'un 2028/29 sezonunda 882 bin avro garanti ücret kazanacağı ifade edildi.

Ayrıca, oyuncunun menajerine ödenecek hizmet bedelinin, futbolcuya yapılacak brüt ödeme tutarının yüzde 4,8’i kadar olacağı açıklandı.