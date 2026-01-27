Trabzonspor yeni Oulai'sini buldu! Avrupa devlerini peşine taktı

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı veren ve bu süreçte yeni takviyeler yaparak kadrosunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, transferde hedefini belirledi.

Bordo-mavililerin uzun süredir izlediği ve "geleceğin yıldız adayı" olarak raporlanan Portekizli genç yetenek için düğmeye bastığı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Tekke'nin bizzat onay verdiği transferde, Portekiz ekibiyle el sıkışma aşamasına gelindi.

GELECEĞİN YILDIZI İÇİN İLK ADIM ATILDI

Bordo-mavililerin scout ekibinin uzun süreli takibi sonrası gündeme gelen Renato Nhaga, Casa Pia formasıyla sergilediği performansla adeta göz dolduruyor. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen orta sahadaki olgun oyunuyla dikkat çeken Gine-Bissaulu oyuncu için Trabzonspor yönetimi, stratejik bir teklifle masaya oturdu.

BONSERVİSİ ALINACAK, KULÜBÜNDE KALACAK

Transferin en dikkat çeken detayı izlenen strateji olurken Karadeniz ekibi, oyuncunun bonservisini erkenden garantileyip gelişimini sürdürmesi için sezon sonuna kadar Casa Pia’da kiralık olarak kalmasına sıcak bakıyor.

TAM BİR GÖREV ADAMI

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Nhaga, hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında oyunun her iki yönünü de yüksek tempoda oynayabiliyor.

FİZİK VE TEKNİK BİR ARADA

1 milyon Euro piyasa değerine sahip olan genç oyuncu, dribbling yeteneği ve baskı altında top kaybı yapmamasıyla "modern orta saha" tanımına tam uyuyor.

MİLLİ TAKIM YÜKSELİŞİ

6 Haziran 2025’te ilk kez milli formayı terleten genç yetenek, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde şimdiden 4 maç barajını geçti.

LİG PERFORMANSI

Bu sezon Portekiz Ligi ve kupada toplam 21 maça çıkan, 2 gol ve 1 asistle skora katkı veren Nhaga’nın, Trabzonspor’un orta sahasına uzun yıllar dinamizm katması bekleniyor.