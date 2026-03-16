Spor
Avatar
Editor
 Sude Naz Tekbaş

Trendyol Süper Lig 27. hafta programı belli oldu! İşte bu hafta oynanacak maçlar

Trendyol Süper Lig’de 27. hafta heyecanı Fenerbahçe - Gaziantep FK maçıyla başlıyor. Haftada Trabzonspor deplasmanda Eyüpspor’la karşılaşırken, Beşiktaş sahasında Kasımpaşa’yı ağırlayacak; Galatasaray ve Samsunspor’un maçları ise Avrupa kupaları nedeniyle ertelendi. İşte detaylar...

GİRİŞ:
16.03.2026
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
16.03.2026
saat ikonu 11:32

'in 27. haftası, yarın oynanacak - Gaziantep FK karşılaşmasıyla başlayacak.

HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor. Haftanın perdesi yarın oynanacak kritik karşılaşmayla açılacak. Ligde zirve yarışını ve alt sıralardaki mücadeleyi yakından ilgilendiren maçların oynanacağı haftada futbolseverleri yoğun bir program bekliyor. Trendyol Süper Lig'in 27. haftası yarın oynanacak Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasındaki karşılaşmayla başlayacak. Kadıköy'de oynanacak mücadeleyle birlikte haftanın ilk düdüğü çalınacak ve ligde yeni bir maraton başlayacak. Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın, 18 Mart Çarşamba ve 19 Mart Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalarda alınacak sonuçlar hem zirve hattını hem de Avrupa kupalarına katılım mücadelesini doğrudan etkileyecek.

TRABZONSPOR DEPLASMANDA

Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönerek üst sıralardaki iddiasını sürdürmek isterken, Eyüpspor ise sahasında sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefleyecek.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI GALİBİYET BEKLİYOR

Bir diğer önemli mücadelede ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Siyah-beyazlı ekip taraftarı galibiyet ararken, Kasımpaşa ise deplasmanda puan ya da puanlar alarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlayacak.

AVRUPA MAÇLARI NEDENİYLE ERTELEME

Avrupa kupalarında son 16 turunda mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor'un Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynayacakları karşılaşmalar, yoğun fikstür nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Türkiye'yi Avrupa arenasında temsil eden iki takımın maçlarının yeni tarihleri ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

27. HAFTANIN PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta programı ise şöyle:

Yarın
20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK

18 Mart Çarşamba
16.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor
20.00 RAMS Başakşehir - Antalyaspor
20.00 Eyüpspor - Trabzonspor

19 Mart Perşembe
16.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa
20.00 Konyaspor - Gençlerbirliği

