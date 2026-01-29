Menü Kapat
Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın, 31 Ocak Cumartesi, 1 Şubat Pazar ve 2 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı!

Söz konusu karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 20. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Çağdaş Altay

31 Ocak Cumartesi
14.30 Corendon Alanyaspor - Eyüpspor: Oğuzhan Aksu
17.00 RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan
20.00 Beşiktaş - Konyaspor: Batuhan Kolak
20.00 Göztepe - Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

1 Şubat Pazar
17.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu
20.00 Galatasaray - Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

2 Şubat Pazartesi
20.00 Kocaelispor - Fenerbahçe: Alper Akarsu

Galatasaray'da İlkay Gündoğan play-off için parolayı belirledi!
Galatasaray play-off maçı ne zaman hangi tarihte oynanacak?
Galatasaray'da Okan Buruk'tan Şampiyonlar Ligi hesapları: "Biraz da kader"
