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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 12:17

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 12:17

’de 10. hafta heyecanı yarın başlıyor. Heyecanın tavan yapacağı karşılaşmalar 31 Ekim Cumartesi, 1 Kasım Pazar ve 2 Kasım Pazartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek. 

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı!

TFF RESMEN DUYURDU

Söz konusu maçlarda görev yapacak hakemler (TFF) sitesinden duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig’de 10. haftanın programı şöyle:

YARIN

20.00 - : Cihan Aydın

31 EKİM CUMARTESİ

13.30 - Çorum FK: Kadir Sağlam
16.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor: Batuhan Kolak
19.00 Fenerbahçe - Göztepe: Oğuzhan Çakır

1 KASIM PAZAR

13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor: Alpaslan Şen
16.00 Başakşehir - Samsunspor: Ozan Ergün
16.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş: Reşat Onur Coşkunses

2 KASIM PAZARTESİ

20.00 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor: Fatih Tokail

Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın hakemleri açıklandı!
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