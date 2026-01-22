Trendyol Süper Lig’de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'de 19. hafta maçları öncesinde hakem atamaları netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, haftanın karşılaşmalarında görev alacak orta hakemler ve yardımcıları belirlendi.
Haftanın öne çıkan randevularından Karagümrük - Galatasaray mücadelesini Atilla Karaoğlan yönetecek.
Fenerbahçe – Göztepe karşılaşmasında ise Cihan Aydın düdük çalacak.
Trabzonspor – Kasımpaşa maçında Ali Yılmaz görev alacak. Eyüpspor - Beşiktaş maçını ise Yasin Kol yönetecek.