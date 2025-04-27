Tuncay Şanlı istifa etti: Basın toplantısında şoke eden açıklama!

Trendyol 1. Lig'de MKE Ankaragücü deplasmanından 1-0 mağlup ayrılan Çorum FK'da, teknik direktör Tuncay Şanlı istifa etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan Tuncay Şanlı, "Yorum yapmaya değmez. Benim ve ekibimin amacı şudur, futbol adına güzel şeyler yapabilir miyiz? Oyun anlamında oyunculara ne verebiliriz? Derdimiz o. Hakemle ilgili oynarken de yorum yapmadım, yine yapmayacağım. Çünkü olumsuz bir durum var. İçeride oyuncu grubuma da söyledim, onlara teşekkür ettim ve çalışmayacağımı dile getirdim." ifadelerini kullandı.

TUNCAY ŞANLI'NIN ÇORUM FK PERFORMANSI

43 yaşındaki genç teknik adam; Çorum FK'nın başında çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ayrıca bu süreçte maç başına 1.5 puan ortalaması tutturan Şanlı, play off hedefini gerçekleştiremedi.