Türkiye-Belçika maçının hakemi açıklandı!

UEFA Uluslar A Ligi'nde millilerimizin sahada vereceği zorlu sınav öncesinde hakem ataması resmen duyuruldu.

DEV MAÇIN HAKEMİ SANDRO SCHARER

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı kritik karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek. Avrupa kupalarındaki başarılı yönetimleriyle tanınan Scharer'in bu zorlu 90 dakikada düdük çalacak olması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, millilerimiz bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.