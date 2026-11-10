Türkiye-Belçika maçının hakemi açıklandı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Uluslar A Ligi'nde millilerimizin sahada vereceği zorlu sınav öncesinde hakem ataması resmen duyuruldu.
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı kritik karşılaşmayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek. Avrupa kupalarındaki başarılı yönetimleriyle tanınan Scharer'in bu zorlu 90 dakikada düdük çalacak olması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, millilerimiz bu kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.