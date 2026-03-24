 | Serhat Yıldız

Türkiye-Romanya maçına tanıdık hakem: François Letexier düdük çalacak!

2026 FIFA Dünya Kupası Play-off turunda Türkiye ile Romanya arasında oynanacak kritik müsabakayı, Fransız hakem François Letexier yönetecek.

A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çıkacağı Play-off turu mücadelesinde görev yapacak hakem kadrosu açıklandı.

UEFA tarafından yapılan resmi duyuruya göre, ay-yıldızlıların Romanya ile kozlarını paylaşacağı bu dev maçta Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier orta hakem olarak görev alacak.

DENEYİMLİ İSİM İŞ BAŞINDA

Son dönemde Avrupa futbolunun en yükselen hakemlerinden biri olarak gösterilen 36 yaşındaki Letexier, disiplinli yönetimi ve oyunu oynatmasıyla tanınıyor. Letexier’nin yardımcılıklarını yine Fransa’dan Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stephanie Frappart olacak.

MAÇ DETAYLARI VE BEKLENTİLER

Millilerimizin ev sahipliğinde kapalı gişe oynanması beklenen müsabaka, her iki ülke için de "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor. A Milli Takımımızda teknik direktör ve ekibi, Romanya'nın fiziksel oyununa karşı hazırlıklarını sürdürürken; Letexier'nin sertliğe taviz vermeyen yönetim tarzının maçın skoruna nasıl etki edeceği merak konusu.

HAKEM KADROSU:

GörevİsimÜlke
Orta HakemFrançois LetexierFransa
1. Yardımcı HakemCyril Mugnier
2. Yardımcı HakemMehdi Rahmouni
VARJerome Brisard
