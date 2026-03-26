Türkiye - Romanya Play-Off Yarı Finali: 24 yıllık Dünya Kupası hasreti bitiyor mu? İşte muhtemel 11'ler!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki en kritik sınavlarından birine çıkıyor. "Bizim Çocuklar", Avrupa Elemeleri Play-Off yarı final mücadelesinde bu akşam İstanbul’da Romanya’yı konuk ediyor. Tüm Türkiye’nin kilitlendiği dev maçta hedef; galip gelerek adını finale yazdırmak ve 2002'den bu yana süren 24 yıllık hasreti dindirmek.

TÜRKİYE - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bilgi Detay Etkinlik Dev Maç Randevusu Mekan Beşiktaş Park, İstanbul Tarih 26 Mart 2026 Saat 20:00 Yayın Kanalı TV8 (Şifresiz) Hakem François Letexier (Fransa)

RAKİP TANIDIK, HEDEF BÜYÜK!

Romanya’nın başında Türk futbolunu yakından tanıyan efsane isim Mircea Lucescu bulunuyor. Kadrolarında Ianis Hagi, Deian Sorescu ve Valentin Mihaila gibi Süper Lig patentli isimleri barındıran Romanya, Millilerimizin tarihinde en çok maç yaptığı (26 maç) ve en çok gol yediği rakip konumunda.

İSTATİSTİKLERLE DEV RANDEVU:

Kategori Detay Tarihi Rekabet 26 maçta 14 Romanya galibiyeti, 5 Türkiye galibiyeti. Dolmabahçe Etkisi Ay-yıldızlılar, Dolmabahçe'deki 71. maçına çıkıyor. Daha önceki 70 maçta 30 galibiyet elde ettik. Montella’nın Dalya Yolculuğu İtalyan teknik adam, Türkiye başındaki 30. maçında tarihi bir zafer arıyor.

YOLUN SONU DÜNYA KUPASI: RAKİP KİM OLACAK?

Millilerimiz bu akşam Romanya engelini aşması durumunda, 31 Mart tarihinde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda final maçına çıkacak. O maçı da kazanan takım, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini cebine koyacak.

MONTELLA’NIN FİNAL PLANI: MUHTEMEL 11’LER

Teknik Direktör Vincenzo Montella, kritik maç öncesi stratejisini belirledi. Sakatlığı nedeniyle Aral Şimşir kadrodan çıkarılırken; Merih Demiral ve Zeki Çelik’in durumları maç saatinde yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.

TÜRKİYE MUHTEMEL 11:

Uğurcan; Mert Müldür, Samet (veya Ozan), Abdülkerim, Ferdi; İsmail Yüksek, Orkun Kökçü; Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız; Barış Alper Yılmaz.

ROMANYA MUHTEMEL 11:

Aioani; Ratiu, Ghita, Draguşin, Bancu; Tanase, Screciu, Dragomir; Baiaram, Dennis Man, Birligea.