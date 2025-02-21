UEFA Avrupa Ligi'nde kura zamanı!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Play-off sürecinin ardından şimdi de kura zamanı, işte detaylar.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off eşleşmeleri tamamlandı ve son 16 takım belli oldu.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SON 16

Play-off etabını geçen Fenerbahçe, Viktoria Plzen, Real Sociedad, Ajax, AZ Alkmaar, Bodo/Glimt, FCSB ve Roma, son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.

Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Olimpik Lyon, Olympiakos ve Rangers ise lig aşamasında ilk 8'e girerek doğrudan son 16 turuna katılma hakkı elde etti.

KURA ÇEKİMİ ZAMANI

Son 16 için kura çekimi bugün saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe, son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers ile eşleşecek.

Son 16 turu maçları, 6 ve 13 Mart'ta oynanacak.