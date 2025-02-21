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Editor
 | Burak Ayaydın

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe yükselişte

Avrupa'daki üç farklı kupanın maçları oynandı ve UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Takımlarımız arasından sadece Fenerbahçe yükselişte, işte detaylar.

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UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe yükselişte
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
21.02.2025
saat ikonu 14:07
|
GÜNCELLEME:
21.02.2025
saat ikonu 14:30

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki maçların ardından kulüpler sıralaması güncellendi.

İŞTE SIRALAMANIN SON HALİ

1 - Real Madrid | 140000 puan.

2 - Manchester City | 137750 puan.

3 - Bayern Münih | 128750 puan.

4 - Liverpool | 123500 puan.

5 - Paris Saint-Germain | 104000 puan.

45 - Fenerbahçe | 45250 puan.

56 - Galatasaray | 38250 puan.

78 - Başakşehir | 23000 puan.

110 - Sivasspor | 16500 puan.

112 - Beşiktaş | 15000 puan.

143 - Trabzonspor | 11000 puan.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki fark açılıyor - 17. Foto

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN YERİ DEĞİŞTİ

Temsilcilerimizden Fenerbahçe sıralamada bir basamak yükselirken, Trabzonspor ise 2 basamak geriledi. Diğer ekiplerimizin konumundaysa bir yenilik olmadı.

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Sıkça Sorulan Sorular

LİSTENİN 11. SIRASINDA İTALYA'DAN HANGİ TAKIM VARDIR?
Roma, kendi ligindeki en yüksek puana sahip olarak listeye 11. sıradan dahil oldu.
ETİKETLER
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#Fenerbahçe Derbisi
#Spor
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