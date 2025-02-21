UEFA kulüpler sıralaması güncellendi! Fenerbahçe yükselişte

Avrupa'daki üç farklı kupanın maçları oynandı ve UEFA kulüpler sıralaması güncellendi. Takımlarımız arasından sadece Fenerbahçe yükselişte, işte detaylar.

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki maçların ardından kulüpler sıralaması güncellendi.

İŞTE SIRALAMANIN SON HALİ

1 - Real Madrid | 140000 puan.

2 - Manchester City | 137750 puan.

3 - Bayern Münih | 128750 puan.

4 - Liverpool | 123500 puan.

5 - Paris Saint-Germain | 104000 puan.

45 - Fenerbahçe | 45250 puan.

56 - Galatasaray | 38250 puan.

78 - Başakşehir | 23000 puan.

110 - Sivasspor | 16500 puan.

112 - Beşiktaş | 15000 puan.

143 - Trabzonspor | 11000 puan.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN YERİ DEĞİŞTİ

Temsilcilerimizden Fenerbahçe sıralamada bir basamak yükselirken, Trabzonspor ise 2 basamak geriledi. Diğer ekiplerimizin konumundaysa bir yenilik olmadı.