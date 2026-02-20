UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye 3'te 2 yaptı: İşte son durum

Kategoriler
Türkiye Avrupa kupalarında bu hafta 3'te 2 yaptı. Temsilcilerimizden Galatasaray ve Samsunspor rakiplerini mağlup ederken, bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ağır bir yenilgi aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu play-off maçında sahasında ağırladığı İtalyan devi Juventus'u 5-2'lik skorla hezimete uğratarak tur kapısını araladı.
UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Shkendija'yı 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getiren İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ı ağırladı. Sarı lacivertliler mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.
Oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1) İngiltere – 112.352
2) İtalya – 97.017
3) İspanya – 91.109
4) Almanya – 88.188
5) Fransa – 80.212
6) Portekiz – 69.266
7) Hollanda – 66.595
8) Belçika – 61.450
9) Türkiye – 49.875
10) Çekya – 47.625
11) Yunanistan – 46.512
12) Polonya – 45.125