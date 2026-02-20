Türkiye Avrupa kupalarında bu hafta 3'te 2 yaptı. Temsilcilerimizden Galatasaray ve Samsunspor rakiplerini mağlup ederken, bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ağır bir yenilgi aldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye 3'te 2 yaptı: İşte son durum Türkiye, Avrupa kupalarında bu hafta 3'te 2 yaparak temsilcilerinden Galatasaray ve Samsunspor'un galip geldiği, Fenerbahçe'nin ise mağlup olduğu bir performans sergiledi. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçında Juventus'u 5-2 mağlup etti. Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Shkendija'yı 1-0 yendi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 yenildi. Oynanan maçların ardından güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 49.875 puanla 9. sırada yer aldı.

GALATASARAY TUR KAPISINI ARALADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu play-off maçında sahasında ağırladığı İtalyan devi Juventus'u 5-2'lik skorla hezimete uğratarak tur kapısını araladı.

SAMSUNSPOR AVANTAJLI DÖNÜYOR

UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Shkendija'yı 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

FENERBAHÇE BOZGUNA UĞRADI

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getiren İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ı ağırladı. Sarı lacivertliler mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.

UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM

Oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1) İngiltere – 112.352

2) İtalya – 97.017

3) İspanya – 91.109

4) Almanya – 88.188

5) Fransa – 80.212

6) Portekiz – 69.266

7) Hollanda – 66.595

8) Belçika – 61.450

9) Türkiye – 49.875

10) Çekya – 47.625

11) Yunanistan – 46.512

12) Polonya – 45.125