Spor
UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye 3'te 2 yaptı: İşte son durum

Avrupa kupalarında bu hafta Galatasaray ve Samsunspor ile yüzümüz güldü ancak Fenerbahçe kendi evinde Nottingham Forest'a mağlup oldu. Alınan sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve puanında son durum...

UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye 3'te 2 yaptı: İşte son durum
Türkiye Avrupa kupalarında bu hafta 3'te 2 yaptı. Temsilcilerimizden Galatasaray ve Samsunspor rakiplerini mağlup ederken, bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ağır bir yenilgi aldı.

UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye 3'te 2 yaptı: İşte son durum

Türkiye, Avrupa kupalarında bu hafta 3'te 2 yaparak temsilcilerinden Galatasaray ve Samsunspor'un galip geldiği, Fenerbahçe'nin ise mağlup olduğu bir performans sergiledi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçında Juventus'u 5-2 mağlup etti.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Shkendija'yı 1-0 yendi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Nottingham Forest'a 3-0 yenildi.
Oynanan maçların ardından güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 49.875 puanla 9. sırada yer aldı.
GALATASARAY TUR KAPISINI ARALADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu play-off maçında sahasında ağırladığı İtalyan devi Juventus'u 5-2'lik skorla hezimete uğratarak tur kapısını araladı.

UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye 3'te 2 yaptı: İşte son durum

SAMSUNSPOR AVANTAJLI DÖNÜYOR

UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Shkendija'yı 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye 3'te 2 yaptı: İşte son durum

FENERBAHÇE BOZGUNA UĞRADI

Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında, geçtiğimiz günlerde teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'yı getiren İngiltere Premier Lig takımı Nottingham Forest'ı ağırladı. Sarı lacivertliler mücadeleden 3-0 mağlup ayrıldı.

UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye 3'te 2 yaptı: İşte son durum

UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM

Oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1) İngiltere – 112.352

2) İtalya – 97.017

3) İspanya – 91.109

4) Almanya – 88.188

5) Fransa – 80.212

6) Portekiz – 69.266

7) Hollanda – 66.595

8) Belçika – 61.450

9) Türkiye – 49.875

10) Çekya – 47.625

11) Yunanistan – 46.512

12) Polonya – 45.125

