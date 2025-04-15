Uğurcan Çakır transferi için Trabzonspor'dan açıklama geldi:

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır transferiyle ilgili Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un telefon ettiğini açıkladı. Uzun zamandır konuşulan Uğurcan Çakır transferini netliğe kavuşturan Ertuğrul Doğan, milli kaleci için transfer olabileceği tek adresi de işaret etti.

UĞURCAN ÇAKIR TRANSFERİ İÇİN TRABZONSPOR BAŞKANI ERTUĞRUL DOĞAN'DAN ALİ KOÇ AÇIKLAMASI

Uğurcan Çakır haberlerinden genel olarak herkesin rahatsız olduğunu söyleyen Doğan, "Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un kaptanı ve büyük Trabzonsporlu. Hiçbir İstanbul takımına gitmez, bizim başkanlığımızda böyle bir şey olmaz. Bu gelişmelerden diğer kulüp başkanları da rahatsız. Ali Bey aradı 'Aklından geçmez ama bizim böyle bir şeyimiz yok' dedi." ifadelerini kullandı. Açıklamalarının devamında ise Uğurcan için transfer rotasını netleştiren başkan, "Bizim kaptanımız, biz kimsenin oyuncusu için yorum yapmıyoruz. Herkes dikkatli olmalı. Uğurcan'ın Avrupa hayali var, ciddi bir teklif gelirse önünü açacağız. Bu konuda sözümüz var, onun dışında bir şey olamaz." sözlerini sarf etti. Son olarak 'Dursun Özbek de aradı mı' sorusunu cevaplayan Ertuğrul Doğan, "Böyle bir görüşmemiz olmadı." dedi.