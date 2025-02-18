Ve Barcelona lider! Hansi Flick fırtınası devam ediyor

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Rayo Vallecano'yu Robert Lewandwoski'nin 28. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 ile geçen Barcelona, 9 hafta aranın ardından tekrar liderlik koltuğuna oturdu. Real Madrid Osasuna'yla, Atletico Madrid ise Celta Vigo'yla berabere kalınca, Katalan ekibinin aldığı 3 puan liderliğin kapısını açtı.

HANSI FLICK FIRTINASI

Başarılı çalıştırıcı son dönemdeki yükselişini devam ettiriyor. Takımın başına geldiği günden bu yana kritik dokunuşlarda bulunan Flick, Barcelona ile hem lige hem de Avrupa'ya damgasını vuruyor. Alman teknik adamın ekibi, son 6 maçta 20 gol attı ve sadece 4 gol yedi.