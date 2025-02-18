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Editor
 | Burak Ayaydın

Ve Barcelona lider! Hansi Flick fırtınası devam ediyor

Barcelona tam 9 hafta sonra yeniden liderliğe yükseldi. Real Madrid ve Atletico Madrid'in puan kaybettiği haftada galip gelen Barcelona, an itibarıyla İspanya'da zirvede.

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Ve Barcelona lider! Hansi Flick fırtınası devam ediyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 11:07

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Rayo Vallecano'yu Robert Lewandwoski'nin 28. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 ile geçen Barcelona, 9 hafta aranın ardından tekrar liderlik koltuğuna oturdu. Real Madrid Osasuna'yla, Atletico Madrid ise Celta Vigo'yla berabere kalınca, Katalan ekibinin aldığı 3 puan liderliğin kapısını açtı.

Barcelona haftalar sonra liderlik koltuğunda

HANSI FLICK FIRTINASI

Başarılı çalıştırıcı son dönemdeki yükselişini devam ettiriyor. Takımın başına geldiği günden bu yana kritik dokunuşlarda bulunan Flick, Barcelona ile hem lige hem de Avrupa'ya damgasını vuruyor. Alman teknik adamın ekibi, son 6 maçta 20 gol attı ve sadece 4 gol yedi.

Sıkça Sorulan Sorular

BARCELONA KAÇ PUANLA LİDER KONUMUNDA?
La Liga'da 24 maça çıkan Barcelona, 51 puanla lider durumda.

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#Futbol
#barcelona
#hansi flick
#ispanya
#Spor
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