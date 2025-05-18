Victor Osimhen'e büyük sürpriz! Şampiyonluk kutlamasında taraftardan mesaj var

Galatasaray bugün şampiyonluk maçına çıkıyor. Kayserispor maçından alınacak bir puan Galatasaray'a şampiyonluğu getirerek. Oynadığı oyunla kendine herkesi hayran bırakan Victor Osimhen için ise taraftarın şampiyonluk kutlamalarında çok özel bir sürprizi var...

Süper Lig'in 36. haftasında bu akşam Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşma, 53 bin kişilik RAMS Park’ta tarihi anlara sahne olacak. Ligde şu ana kadar çıktığı 33 maçta 27 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede yer alıyor.

1 PUAN ŞAMPİYONLUĞA YETİYOR

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bugünkü mücadelede mağlup olmazsa, sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ve bilet bulmakta zorlandığı bu kritik maç, tamamen dolu tribünler önünde oynanacak.

MAÇ SONU BÜYÜK BİR ŞÖLEN VAR

Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu için Aslantepe’de iki gündür kutlama hazırlıkları da devam ediyor. Maç sonu 5. yıldıza özel ışık gösterileriyle görsel bir şölen sunulacak.

OSIMHEN'E SÜRPRİZ YAPILACAK

Bu mücadeleyi sabırsızlıkla bekleyen sarı-kırmızılı futbolseverler, şampiyonluk kadar attığı gollerle sezona damga vuran kiralık yıldızları Victor Osimhen için de hazırlık yaptı.

ÖZEL PANKARTLAR HAZIRLANDI

Gelecek sezon da takımda kalmasını istedikleri Nijeryalı santrforu ikna etmeyi hedefleyen Galatasaraylı taraftarlar, özel pankartlar ve tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulunacaklar.

"BİZİMLE KAL" MESAJI VERİLECEK

Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra, "Dayanamıyorum o kadar sevgi gösteriyorlar ki bana. Böylesini daha önce hiç yaşamadım" diyen Osimhen'e, "Bizimle kal" mesajı verilecek.