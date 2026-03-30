Victor Osimhen'in kararı çok net! Yönetime resti çekti: "Ne olursa olsun..."

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, geçtiğimiz hafta İstanbul’da geçirdiği ameliyatın ardından sahalara ne zaman döneceği merak konusu...
Kırık kolu nedeniyle operasyon geçiren yıldız golcünün rehabilitasyon sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği öğrenilirken Osimhen ile kulüp doktoru Yener İnce yakından ilgileniyor. Sağlık ekibinin değerlendirmelerine göre; Nijeryalı oyuncunun 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalması öngörülüyor.
Osimhen’in ligde Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Teknik ekip, oyuncunun sağlığını riske atmamak adına süreci titizlikle yönetiyor.
|Osimhen'in sakatlık nedeniyle kaçıracağı maçlar
|Forma giyebilecek mi?
|Trabzonspor
|Beklenmiyor
|Göztepe
|Beklenmiyor
|Kocaelispor
|Beklenmiyor
|Gençlerbirliği
|Beklenmiyor
26 Nisan’da oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olmak isteyen Osimhen’e bunun riskli olabileceği belirtilse de kararlılığından vazgeçmediği ve yönetime “Ne olursa olsun derbide oynayacağım” mesajını verdiği ifade ediliyor.