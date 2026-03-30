Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, geçtiğimiz hafta İstanbul’da geçirdiği ameliyatın ardından sahalara ne zaman döneceği merak konusu...

HABERİN ÖZETİ Victor Osimhen'in kararı çok net! Yönetime resti çekti: "Ne olursa olsun..." Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, kolundaki kırık nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Osimhen'in rehabilitasyon süreci planlandığı şekilde ilerliyor. Nijeryalı oyuncunun ligde Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Osimhen, 26 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynamakta kararlı olduğunu yönetime iletti.

4-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Kırık kolu nedeniyle operasyon geçiren yıldız golcünün rehabilitasyon sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği öğrenilirken Osimhen ile kulüp doktoru Yener İnce yakından ilgileniyor. Sağlık ekibinin değerlendirmelerine göre; Nijeryalı oyuncunun 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalması öngörülüyor.

SÜPER LİG'DE 4 MAÇI KAÇIRIYOR

Osimhen’in ligde Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Teknik ekip, oyuncunun sağlığını riske atmamak adına süreci titizlikle yönetiyor.

Osimhen'in sakatlık nedeniyle kaçıracağı maçlar Forma giyebilecek mi? Trabzonspor Beklenmiyor Göztepe Beklenmiyor Kocaelispor Beklenmiyor Gençlerbirliği Beklenmiyor

“NE OLURSA OLSUN DERBİDE OYNAYACAĞIM”

26 Nisan’da oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olmak isteyen Osimhen’e bunun riskli olabileceği belirtilse de kararlılığından vazgeçmediği ve yönetime “Ne olursa olsun derbide oynayacağım” mesajını verdiği ifade ediliyor.