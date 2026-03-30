Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Victor Osimhen'in kararı çok net! Yönetime resti çekti: "Ne olursa olsun..."

Liverpool maçında kırılan kolu nedeniyle ameliyat olan Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği oldukça merak ediliyor... Tedavisi devam eden Osimhen'in yönetime büyük bir rest çektiği öğrenildi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.03.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
30.03.2026
saat ikonu 11:06

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, geçtiğimiz hafta İstanbul’da geçirdiği ameliyatın ardından sahalara ne zaman döneceği merak konusu...

HABERİN ÖZETİ

Victor Osimhen'in kararı çok net! Yönetime resti çekti: "Ne olursa olsun..."

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, kolundaki kırık nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Osimhen'in rehabilitasyon süreci planlandığı şekilde ilerliyor.
Nijeryalı oyuncunun ligde Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giymesi beklenmiyor.
Osimhen, 26 Nisan'da oynanacak Fenerbahçe derbisinde oynamakta kararlı olduğunu yönetime iletti.
4-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Kırık kolu nedeniyle operasyon geçiren yıldız golcünün rehabilitasyon sürecinin planlandığı şekilde ilerlediği öğrenilirken Osimhen ile kulüp doktoru Yener İnce yakından ilgileniyor. Sağlık ekibinin değerlendirmelerine göre; Nijeryalı oyuncunun 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalması öngörülüyor.

SÜPER LİG'DE 4 MAÇI KAÇIRIYOR

Osimhen’in ligde Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Teknik ekip, oyuncunun sağlığını riske atmamak adına süreci titizlikle yönetiyor.

Osimhen'in sakatlık nedeniyle kaçıracağı maçlarForma giyebilecek mi?
TrabzonsporBeklenmiyor
GöztepeBeklenmiyor
KocaelisporBeklenmiyor
GençlerbirliğiBeklenmiyor
“NE OLURSA OLSUN DERBİDE OYNAYACAĞIM”

26 Nisan’da oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olmak isteyen Osimhen’e bunun riskli olabileceği belirtilse de kararlılığından vazgeçmediği ve yönetime “Ne olursa olsun derbide oynayacağım” mesajını verdiği ifade ediliyor.

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.