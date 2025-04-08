Vincent Aboubakar transferi gerçekleşiyor! Resmen geri dönüyor

Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, yeniden Suudi Arabistan'a transfer olmaya hazırlanıyor. Beşiktaş'tan sonra Hatayspor'da inişli çıkışlı performanslar gösteren Vincent Aboubakar, menajeri aracılığıyla Suudi Arabistan kulüplerine önerildi ve transfer için resmi süreç başladı.

BEŞİKTAŞ İLE YILDIZI PARLAYAN VINCENT ABOUBAKAR HATAYSPOR'DAN SONRA SUUDİ ARABİSTAN'A TRANSFER OLUYOR

Vincent Aboubakar için Beşiktaş günlerinden sonra Hatayspor süreci beklendiği gibi gitmedi ve ayrılık için hazırlıklar başladı. Geçtiğimiz haftalarda Kocaelispor ile de anılan Vincent Aboubakar, sürecin ilerlememesiyle birlikte Hatayspor'da kalmış ama transfer görüşmeleri için de menajerine talimat vermişti! Şu an gelinen noktadaysa Suudi Arabistan basını Vincent Aboubakar için transfer görüşmelerinin devam ettiğini duyururken, Kamerunlu golcünün beklenenden daha düşük potansiyelli bir takıma da imza atabileceğini açıkladı. Eski günlerinden uzak olan ve performans olarak sıkıntılı süreçlerden geçen Aboubakar'ın, gelecek transfer dönemiyle birlikte Türkiye'den ayrılması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN ESKİ GOLCÜSÜ VINCENT ABOUBAKAR'IN HATAYSPOR PERFORMANSI

Hatayspor ile bu sezon 26 maça çıkan Vincent Aboubakar, 1928 dakika sahada kaldı ve 7 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.