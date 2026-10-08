Vincenzo Montella’dan Adana Demirspor’a büyük jest: 330 bin euroluk alacağından vazgeçti!

TFF 2. Lig’de zor günler geçiren ve birikmiş borç yüküyle mücadele eden Adana Demirspor’a, eski teknik direktöründen sevindiren bir haber geldi. Trendyol Süper Lig’de mücadele ettiği 2021-2023 yılları arasında Mavi Şimşekler’in dümeninde yer alan ve şu anda A Milli Takım’ı çalıştıran İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, kulüpten kalan alacaklarını bağışlama kararı aldı.

İtalyan çalıştırıcı, Adana Demirspor yönetimiyle 5 Eylül'de yaptığı görüşmede alacaklarını talep etmeyeceğini ifade etmişti. Milli maç takviminin tamamlanmasının ardından sözünü tutan deneyimli teknik adam, feragat kararını kulüp yönetimine resmi olarak iletti.

ADANA DEMİRSPOR'DAN RESMİ TEŞEKKÜR

Konuyla ilgili kulübün resmi kanallarından yapılan açıklamada, Montella'nın gösterdiği bu fedakarlığa vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde 2021-2023 yılları arasında 'Profesyonel Takım Teknik Sorumlusu' olarak görev yapan ve halen A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevini yürüten Sayın Vincenzo Montella, kendisiyle 5 Eylül 2026 tarihinde varılan sözlü mutabakat doğrultusunda, Adana Demirspor'daki geçmişe dönük 330 bin euro tutarındaki alacaklarından feragat ettiğini, milli maç döneminin tamamlanmasının ardından tarafımıza resmi olarak bildirmiştir. Bu büyük jesti ve yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı Montella'ya içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyor, kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Kulübümüz, geçmiş dönemden kalan mali yükümlülükleri hafifletmek ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmak amacıyla yeni adımlar atmayı kararlılıkla sürdürecektir."

Mavi-lacivertli kulüp, mali yapıyı düzeltme ve geçmişten gelen borç yükünü hafifletme hedefi doğrultusunda benzer adımları atmaya devam edeceğini belirtti.