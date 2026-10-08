Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 17:28

Vincenzo Montella’dan Adana Demirspor’a büyük jest: 330 bin euroluk alacağından vazgeçti!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, geçmiş dönemde görev yaptığı Adana Demirspor’daki 330 bin euroluk alacağından feragat ettiğini kulübe resmen bildirdi.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Vincenzo Montella’dan Adana Demirspor’a büyük jest: 330 bin euroluk alacağından vazgeçti!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 17:28

’de zor günler geçiren ve birikmiş borç yüküyle mücadele eden ’a, eski teknik direktöründen sevindiren bir haber geldi. ’de mücadele ettiği 2021-2023 yılları arasında Mavi Şimşekler’in dümeninde yer alan ve şu anda ’ı çalıştıran İtalyan teknik adam , kulüpten kalan alacaklarını bağışlama kararı aldı.

Vincenzo Montella’dan Adana Demirspor’a büyük jest: 330 bin euroluk alacağından vazgeçti!

İtalyan çalıştırıcı, Adana Demirspor yönetimiyle 5 Eylül'de yaptığı görüşmede alacaklarını talep etmeyeceğini ifade etmişti. Milli maç takviminin tamamlanmasının ardından sözünü tutan deneyimli teknik adam, feragat kararını kulüp yönetimine resmi olarak iletti.

Vincenzo Montella’dan Adana Demirspor’a büyük jest: 330 bin euroluk alacağından vazgeçti!

ADANA DEMİRSPOR'DAN RESMİ TEŞEKKÜR

Konuyla ilgili kulübün resmi kanallarından yapılan açıklamada, Montella'nın gösterdiği bu fedakarlığa vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzde 2021-2023 yılları arasında 'Profesyonel Takım Teknik Sorumlusu' olarak görev yapan ve halen A Milli Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevini yürüten Sayın Vincenzo Montella, kendisiyle 5 Eylül 2026 tarihinde varılan sözlü mutabakat doğrultusunda, Adana Demirspor'daki geçmişe dönük 330 bin euro tutarındaki alacaklarından feragat ettiğini, milli maç döneminin tamamlanmasının ardından tarafımıza resmi olarak bildirmiştir. Bu büyük jesti ve yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı Montella'ya içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyor, kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Kulübümüz, geçmiş dönemden kalan mali yükümlülükleri hafifletmek ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmak amacıyla yeni adımlar atmayı kararlılıkla sürdürecektir."

Mavi-lacivertli kulüp, mali yapıyı düzeltme ve geçmişten gelen borç yükünü hafifletme hedefi doğrultusunda benzer adımları atmaya devam edeceğini belirtti.

Vincenzo Montella’dan Adana Demirspor’a büyük jest: 330 bin euroluk alacağından vazgeçti!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okan Buruk istedi, yönetim harekete geçti: Trabzonspor'un eski yıldızı Galatasaray'a geliyor!
Barcelona'da Galatasaray maçı öncesi sürpriz hamle! Hansi Flick’ten beklenmedik karar
Jose Mourinho'dan olay Fenerbahçe ve hakem sözleri! 'Yalnızca 13-14 ay çalıştım ama...'
ETİKETLER
#A Milli Takım
#Futbol
#adana demirspor
#vincenzo montella
#trendyol süper lig
#Tff 2. Lig
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.