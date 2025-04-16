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 | Burak Ayaydın

Wout Weghorst geri dönüyor: Transferde kritik hamle!

Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst'tan transfer haberi geldi. Şu anda Ajax forması giyen Wout Weghorst, menajeri aracılığıyla Beşiktaş'a geri dönmek istediğini söyledi ve kritik süreç için beklemeye geçti.

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Wout Weghorst geri dönüyor: Transferde kritik hamle!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 14:38

Beşiktaş'ta Wout Weghorst gelişmesi yaşandı. Beşiktaş'ta kısa bir dönem oynadıktan sonra Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, an itibarıyla menajeri aracılığıyla siyah beyazlı kulübe önerildi.

BEŞİKTAŞ'TA WOUT WEGHORST TRANSFERİ SÜRPRİZİ

Ciro Immobile'nin performansından memnun olmayan ve gelecek yaz döneminde yeni bir hücumcu transfer etmek isteyen Beşiktaş'a, eski golcüsünden sürpriz bir haber geldi. 2022 yazında Beşiktaş'a kiralık olarak gelen ve kısa bir sürede etkileyici işler yaptıktan sonra Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, an itibarıyla siyah beyazlı yönetime haber gönderdi ve geri dönmek istediğini ifade etti. Hollanda basınının duyurduğu habere göre Beşiktaş ile yarım kalan hikâyesini tamamlamak isteyen Wout Weghorst, siyah beyazlı yönetimin onay vermesi halinde gelecek yaz yeniden Türkiye'ye dönecek.

Wout Weghorst geri dönüyor: Transferde kritik hamle!

WOUT WEGHORST'UN AJAX PERFORMANSI

Hollanda Eredivisie lideri Ajax ile bu sezon 28 maça çıkan Wout Weghorst, 1116 dakika sahada kaldı ve 9 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

WEGHORST BEŞİKTAŞ'TA KAÇ MAÇ OYNAMIŞTI?
Hollandalı forvet, Beşiktaş formasıyla 18 maça çıkmış ve 9 gol ile 4 asist üretmişti.
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ETİKETLER
#wout weghorst
#Transfer Haberleri
#Ajax
#Beşiktaş Transferleri
#Spor
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