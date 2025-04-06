Yaralı Fenerbahçe, evinde Trabzonspor karşısında! İlk 11'ler belli oldu

Hafta arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Galatasaray'a yenilerek elenen Fenerbahçe ligde bir başka dev maçta Trabzonspor ile evinde karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler kazanması halinde şampiyonluk Fenerbahçe kazanırsa zirveyle farkı 3’e indirecek. Trabzon ise Avrupa kupaları için umudunu sürdürme derdinde.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek kritik bir mücadele yaşanacak. Fenerbahçe, bu akşam kendi evinde Trabzonspor’u ağırlayacak. Ülker Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmanın hakemliğini Mehmet Türkmen üstlenecek. Yardımcı hakemler olarak Bersan Duran ve Serkan Çimen görev yapacak.

FENERBAHÇE ZİRVE TAKİBİNDE

Sarı-lacivertliler, ligde oynadıkları 27 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 65 puana ulaşarak ikinci sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Sipay Bodrum FK’yı deplasmanda 4-2 mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray’ın Beşiktaş karşısında puan kaybetmesiyle farkı 6’ya düşürmüştü. Bu hafta lider Galatasaray bay geçerken, Kanarya sahadan galibiyetle ayrılırsa farkı 3 puana indirecek.

MOURINHO KULÜBEDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Kupası’ndaki Galatasaray maçında yaşanan olaylar nedeniyle PFDK tarafından 3 maç men cezası aldı. Ancak bu cezasını yalnızca kupa karşılaşmalarında çekeceği için, lig maçlarını etkilemiyor. Aynı şekilde ceza alan Fred ve Mert Hakan Yandaş da ligde sahada olabilecek.

KANARYA'DA 4 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe’de Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Allan Saint-Maximin ve Çağlar Söyüncü, kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Sivasspor deplasmanında forma giyemeyecek.

TEKKE’NİN KADIKÖY KARNESİ

Trabzonspor’un teknik direktörü Fatih Tekke, kariyerinde farklı takımlarla Kadıköy’de puan almayı başaran nadir isimlerden biri. Daha önce İstanbulspor, Alanyaspor ve Kayseri Erciyesspor ile Fenerbahçe’ye karşı sahaya çıkan Tekke, bu mücadelelerde 3 beraberlik elde etti. Bu sezonun 4. haftasında Alanyaspor’un başında çıktığı Kadıköy maçında ise sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrılmıştı.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: İrfancan, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, İrfan Can Kahveci, En-Nesyri, Dzeko.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Edin Visca, Ozan Tufan, Zubkov, Banza.