Yunus Akgün'den Galatasaray'a müjde! Derbide kartlar yeniden dağıtılıyor

Galatasaray'a derbi öncesinde Yunus Akgün'den müjde geldi. Dev maçta oynaması beklenmeyen Yunus'un son durumu tahmin edilenden iyi ve derbide sahaya çıkma ihtimali var.

OKAN BURUK İÇİN FARKLI STRATEJİ

Galatasaray'da Yunus Akgün sevinci yaşanıyor. Top sürme yeteneğiyle dikine mesafe eksilten Yunus, Okan Buruk'un şans vermesi halinde derbide sahada olabilecek. Deneyimli hocanın, Yunus'u maçın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak kullanması ve futbol anlayışında yeni bir kurguya gitmesi bekleniyor.