Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun sürprizi! Bitlis 1916 Spor, Kayserispor’u 4-1’le kupanın dışına itti

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2026/27 sezonu tüm heyecanıyla sürerken 3. tur mücadelesi unutulmaz bir sonuca ev sahipliği yaptı. TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bitlis 1916 Spor, sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Kayserispor’u konuk etti. Farklı bir skorla galibiyete uzanan Bitlis temsilcisi, turnuvada bir üst tura adını yazdırdı.

İLK YARIDA BİTLİS ÜSTÜNLÜĞÜ

Karşılaşmaya hızlı ve etkili başlayan Bitlis 1916 Spor, taraftarının da desteğiyle oyunun kontrolünü eline aldı. Ev sahibi ekip, Ali Akkuş ve Muhammet Arslantaş’ın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayarak soyunma odasına büyük bir avantajla gitti.

İKİNCİ YARIDA GOL SAĞANAĞI SÜRDÜ

İkinci devreye de temposunu düşürmeden giren Bitlis 1916 Spor, 53. dakikada Halil Yılmaz’ın golüyle skoru 3-0’a getirerek farkı üçe çıkardı. Bu golden 10 dakika sonra, 63. dakikada Mert Denizli’nin kendi kalesine attığı golle skor 3-1’e geldi ve Kayserispor umutlandı. Ancak mücadelenin son anlarında sahneye çıkan Enes İslam İlkin, attığı golle skoru ilan etti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bitlis 1916 Spor, sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı.

KAYSERİSPOR VEDA ETTİ, BİTLİS 4. TURDA

Alınan bu şok sonucun ardından Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası’na 3. turda veda ederken, tarihi bir başarıya imza atan Bitlis 1916 Spor ise adını 4. eleme turuna yazdırdı.