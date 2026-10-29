TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 15:36

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun sürprizi! Bitlis 1916 Spor, Kayserispor’u 4-1’le kupanın dışına itti

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda 3. Lig ekibi Bitlis 1916 Spor, 1. Lig temsilcisi Kayserispor’u 4-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Büyük bir sürprize sahne olan mücadelede ev sahibi ekip, etkili oyunuyla kupa maratonunda 4. tura yükselen taraf oldu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun sürprizi! Bitlis 1916 Spor, Kayserispor’u 4-1’le kupanın dışına itti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 15:36

’nda 2026/27 sezonu tüm heyecanıyla sürerken 3. tur mücadelesi unutulmaz bir sonuca ev sahipliği yaptı. TFF 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bitlis 1916 Spor, sahasında Trendyol 1. Lig temsilcisi ’u konuk etti. Farklı bir skorla galibiyete uzanan Bitlis temsilcisi, turnuvada bir üst tura adını yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun sürprizi! Bitlis 1916 Spor, Kayserispor’u 4-1’le kupanın dışına itti

İLK YARIDA BİTLİS ÜSTÜNLÜĞÜ 

Karşılaşmaya hızlı ve etkili başlayan Bitlis 1916 Spor, taraftarının da desteğiyle oyunun kontrolünü eline aldı. Ev sahibi ekip, Ali Akkuş ve Muhammet Arslantaş’ın kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayarak soyunma odasına büyük bir avantajla gitti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun sürprizi! Bitlis 1916 Spor, Kayserispor’u 4-1’le kupanın dışına itti

İKİNCİ YARIDA GOL SAĞANAĞI SÜRDÜ

İkinci devreye de temposunu düşürmeden giren Bitlis 1916 Spor, 53. dakikada Halil Yılmaz’ın golüyle skoru 3-0’a getirerek farkı üçe çıkardı. Bu golden 10 dakika sonra, 63. dakikada Mert Denizli’nin kendi kalesine attığı golle skor 3-1’e geldi ve Kayserispor umutlandı. Ancak mücadelenin son anlarında sahneye çıkan Enes İslam İlkin, attığı golle skoru ilan etti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Bitlis 1916 Spor, sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun sürprizi! Bitlis 1916 Spor, Kayserispor’u 4-1’le kupanın dışına itti

KAYSERİSPOR VEDA ETTİ, BİTLİS 4. TURDA 

Alınan bu şok sonucun ardından Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası’na 3. turda veda ederken, tarihi bir başarıya imza atan Bitlis 1916 Spor ise adını 4. eleme turuna yazdırdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de İsmail Kartal istifa etti, Domenico Tedesco iddiası gündeme bomba gibi düştü!
Emre Belözoğlu sessizliğini bozdu: Dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması!
Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi şoku! Yönetim kararını verdi
ETİKETLER
#Futbol
#kayserispor
#ziraat türkiye kupası
#Bitlis 1916 Spor
#Ali Akkuş
#Muhammet Arslantaş
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.