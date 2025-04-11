Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı duyuruldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası için maç takvimini açıkladı. TFF'nin planlamasına göre maçların saatleri ve günleri, beklendiği gibi hafta içine ayarlandı ve Avrupa arenasından ayrı tutuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 Ziraat Türkiye Kupası yarı final programını açıkladı. TFF'den yapılan duyuruya göre kupada maçlar 22-24 Nisan tarihlerinde oynanacak ve karşılaşmalar 20.30'da başlayacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDA YARI FİNAL HEYECANI

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelelerinde, TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray ve Trabzonspor'la da Göztepe karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi takviminden ayrı tutulan program, hem kupadaki hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki maçların eksiksiz takip edilmesini sağlayacak.

SON 4 NASIL BELLİ OLMUŞTU

Galatasaray çeyrek finalde Fenerbahçe'yi elerken; Göztepe Beşiktaş'ı, TÜMOSAN Konyaspor İskenderun'u ve Trabzonspor da Bodrum FK'yı turnuva dışına itmişti.