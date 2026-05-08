ABD ile Çin arasındaki teknoloji rekabeti artık yalnızca yapay zekâ ya da çip savaşlarıyla sınırlı değil. Elektrikli otomobil pazarında dengeleri değiştiren Çin, şimdi gözünü insansı robot sektörüne dikmiş durumda. Morgan Stanley tarafından yayımlanan son rapor da bu değişimin sandığımızdan daha hızlı ilerlediğini ortaya koyuyor. Bir dönem Tesla ve diğer ABD’li üreticilerin domine ettiği elektrikli araç pazarı, bugün büyük ölçüde Çinli markaların ağırlık kazandığı bir alana dönüştü. Özellikle üretim kapasitesi ve maliyet avantajıyla öne çıkan Çin, aynı modeli robot teknolojilerinde de uygulamaya başladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çin şimdi de robot yarışında öne geçiyor Morgan Stanley raporuna göre Çin, elektrikli otomobil pazarındaki başarısını insansı robot sektörüne taşımayı hedefliyor. Çin, insansı robot sektöründe erken davranmanın avantajını topluyor ve küresel üretimdeki payının 2030'a kadar %16,5'e çıkması bekleniyor. İnsansı robot girişimlerine yapılan küresel yatırımların %46'sı Çinli şirketlere gidiyor ve bu yatırımlar 2025'in tamamını geride bıraktı. Çin, robot üretiminin yanı sıra sensörler, motor sistemleri, bataryalar ve mekanik bileşenler gibi kritik parçaların üretiminde de avantajlı konumda. Çin'in toplam robotik ihracatı 2026'nın ilk çeyreğinde 11,32 milyar yuan'a ulaştı ve ürünler 148 ülkeye gönderiliyor. Çinli şirketler, daha erken aşamada ürünleri piyasaya sürüp gerçek üretim ortamlarında test etme stratejisiyle gelişim hızını artırıyor. Sektördeki en büyük sorunlar arasında pil ömrü yer alıyor ve birçok insansı robot şirketi aşırı rekabet ve baskılanan kâr marjları nedeniyle piyasadan silinebilir.

“ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDEKİ SENARYO YENİDEN YAŞANABİLİR”

Morgan Stanley ekonomistlerine göre Çin, insansı robot sektöründe erken davranmanın avantajını şimdiden toplamaya başladı. Raporda, ülkenin küresel üretimdeki payının 2030 yılına kadar %15 seviyesinden %16,5’e çıkabileceği belirtiliyor. Analistler, yaklaşık on yıl önce elektrikli otomobillere yapılan agresif yatırımlarla bugün robot sektöründe atılan adımlar arasında doğrudan benzerlik kuruyor. Yani açıkçası Çin, aynı başarı hikâyesini yeniden yazmaya çalışıyor. Üstelik yatırımcı ilgisi de dikkat çekici boyutta. Rapora göre 2026’nın başından bu yana insansı robot girişimlerine yapılan küresel yatırım miktarı, 2025’in tamamını şimdiden geride bıraktı. Bu yatırımların yaklaşık %46’sının Çinli şirketlere gitmesi ise sektörün ağırlık merkezinin nereye kaydığını net biçimde gösteriyor.

ÇİN YALNIZCA ROBOT ÜRETMİYOR, TÜM ZİNCİRİ KONTROL EDİYOR

Morgan Stanley’nin dikkat çektiği en önemli noktalardan biri de Çin’in sadece robot üretiminde değil, kritik parçaların üretiminde de avantajlı konumda olması. Sensörler, motor sistemleri, bataryalar ve mekanik bileşenler gibi alanlarda Çinli üreticilerin ciddi kapasiteye ulaştığı belirtiliyor. Bu durum, Çinli şirketlerin ABD, Japonya ve Güney Kore’deki rakiplerine kıyasla çok daha hızlı ölçeklenmesini sağlıyor. İşte asıl fark da burada ortaya çıkıyor. Çin, yalnızca son ürünü değil, üretim ekosisteminin tamamını büyütüyor.

ROBOT PARÇALARI ŞİMDİDEN 148 ÜLKEYE GİDİYOR

Veriler de bu yükselişi destekliyor. 2026’nın ilk çeyreğinde Çin’in toplam robotik ihracatı 11,32 milyar yuan seviyesine ulaştı. Ürünler şu anda 148 farklı ülke ve bölgeye gönderiliyor. Özellikle endüstriyel robot ihracatındaki artış dikkat çekiyor. İhracat yıllık bazda %42 yükselerek 3,16 milyar yuan seviyesine çıktı. Çin’in artık bu alanda net ihracatçı hâline gelmesi, sektörün yalnızca iç pazara bağlı büyümediğini gösteriyor.

ÇİNLİ ŞİRKETLER SAHAYA DAHA HIZLI İNİYOR

Raporda ABD ile Çin arasındaki yaklaşım farkına da özel bir bölüm ayrılmış durumda. Morgan Stanley’e göre ABD’li şirketler daha gelişmiş ama pahalı prototipler üzerinde çalışırken, Çinli firmalar ürünleri daha erken aşamada piyasaya sürüp gerçek üretim ortamlarında test etmeyi tercih ediyor. Bu strateji, biraz riskli görünse de gelişim hızını ciddi şekilde artırıyor. Çin’in dev iç pazarı da şirketler için doğal bir test alanı oluşturuyor. Böylece ürünler çok daha hızlı geri bildirim alıyor ve kısa sürede geliştirilebiliyor.

EN BÜYÜK SORUN HÂLÂ PİL ÖMRÜ

Tabii sektörün önünde ciddi engeller de var. Morgan Stanley araştırmasına göre şirketlerin yalnızca %23’ü mevcut insansı robotlardan tam anlamıyla memnun. En büyük sorunların başında ise pil ömrü geliyor. Bugünkü modellerin çoğu yaklaşık iki saat çalışabiliyor. Bu süre uzun vardiyalar için yeterli bulunmuyor. Ayrıca Çin’de faaliyet gösteren 150’den fazla insansı robot şirketinin önemli bölümünün önümüzdeki yıllarda piyasadan silinebileceği belirtiliyor. Çünkü aşırı rekabet ve agresif yatırımlar kâr marjlarını ciddi şekilde baskılıyor. Aslında benzer tabloyu elektrikli otomobil sektöründe de görmek mümkün.

GÜVENLİK VE VERİ ENDİŞELERİ YENİ ENGELLER OLUŞTURABİLİR

Uzmanlara göre Çin’in robot sektöründeki yükselişi, ilerleyen dönemde yeni ticaret kısıtlamalarını da beraberinde getirebilir. Özellikle veri toplama, güvenlik riskleri ve teknoloji bağımlılığı gibi başlıkların daha fazla tartışılması bekleniyor.