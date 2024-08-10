İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası başladı! Kazanan Çin'de yarışacak

10 Ağustos 2024 14:02 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 14:16

Türkiye Hava Sporları İnsansız Hava Araçları Türkiye Şampiyonası, 2024 yılında yepyeni bir format ile gerçekleşti. 27 Temmuz'da Ankara'da yapılan 1. Etap sıralama yarışı ve 2. Etap yarışı da 3 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleşti.

Şampiyonanın finali de Fatih Belediyesi'nin destekleri ile Mimar Sinan Stadı'nda gerçekleşti. Sabah saat 09.00'da başlayan final maçı saat 17.00'da sona erecek.

FİNALLERE 32 YARIŞMACI KATILDI

FPV (First Perseon View) dron olarak bilinen, saatte 0'dan 200'e çıkan hızıyla öne çıkan dronlar ile yapılan yarışmanın finaline, 32 sporcu katıldı. Final yarışında sıralama turlarından farklı olarak zamana karşı birbirleri ile yarışan yarışmacılardan 4 pilot, yarışlar sonucunda Türkiye şampiyonları olacak.

Finale katılan yarışmacılar arasında olan Eren Çolak;

“23 yaşındayım ve yaklaşık 7 yıldır FPV drone sporu ile uğraşıyorum. Hem yarışmacı hem de spor kulübü başkanıyım. Türkiye'deki ilk en iyi 32 pilotun olduğu yarışmadasınız.

Bugünün sonunda 4 arkadaşımız milli takıma seçilerek milli takım olarak Çin'de yarışacaklar. Ülkemizi burada temsil edecekler” dedi.

TEKNOFEST'TE ŞAMPİYON OLDU

18 yaşındaki Atakan Mercimek, “2021, 2022 Teknofest Türkiye Şampiyonuyum. Aynı zamanda 2023 TEASEFE Türkiye Şampiyonuyum. Bu sene milli takımla dünya şampiyonasına ülkemizi temsil etmeye gideceğiz” cümlelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN HIZLI SPORUNU YAPIYORUZ"

Türkiye Hava Sporları Federasyonu İnsansız Hava Araçları Teknik Kurul Başkanı Can Tayfun;

“2 haftadır devam eden bir maratonumuz vardı. 2 hafta Ankara ve İstanbul'da sıralama turlarımızı yaptık. 149 pilottan 32 pilota düştük. Bu 32 pilota antrenmanlara başladı. Biz dünyanın en hızlı sporunu yapıyoruz. 0'dan 200'e 1 saniyede çıkan dronelar ile çocuklarımız, gençlerimiz burada yarışıyorlar.

Bugünün hedefi şu; 2024 milli takımımız hazır bu yıl Çin'deki yarışmaya gidecekler. 2025 yılının milli takımını belirlemek için uğraşıyoruz. 32 pilottan 4'ü de önümüzdeki yıl milli takım ile oraya gidecekler. Aynı zamanda bu yıl, 28- 29 Eylül'de Uluslararası Hava Sporları Federasyonuyla Yedikule'de güzel bir yarışmamız var. Dünya Hava Sporları Federasyonu kupasını yapacağız” diye konuştu.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından sıralama yarışlarında ve final yarışında ilk 10'a madalya, final yarışında ise ilk 4'e kupa ödülü verilecek. Kulüpler ve takımlar da pilotları teşvik etmek açısından final yarışında ilk 4'e giren pilotlara toplam 100 bin Türk Lirası değerinde FPV drone malzemesi, ilk 10'a giren pilotlara Kapadokya Üniversitesi tarafından yüzde 25 burs desteği sağlanacak.