Instagram sonunda kullanıcıların yıllardır istediği küçük ama oldukça pratik bir yeniliği hayata geçirdi. Platform artık yorum düzenleme özelliğini kullanıma sundu.

HABERİN ÖZETİ Instagram’da yeni dönem: Yorumlar artık düzenlenebiliyor Instagram, kullanıcıların yıllardır beklediği yorum düzenleme özelliğini kullanıma sundu. Kullanıcılar, gönderilere yaptıkları yorumları paylaşıldıktan sonraki 15 dakika içinde düzenleyebiliyor. Yorumun düzenlendiği diğer kullanıcılar tarafından görülebiliyor ancak yorumun eski hali görüntülenmiyor. Düzenleme özelliği yalnızca metin kısmı için geçerli; fotoğraf içeren yorumlarda sadece yazı kısmı değiştirilebiliyor.

Yani bir gönderiye yorum yaptıktan sonra fark edilen yazım hataları ya da yanlış ifadeler için artık yorumu silip yeniden yazmak gerekmiyor. Kullanıcılar yorumlarını doğrudan düzenleyebiliyor. Ama burada küçük bir detay var: Bu değişikliği yapmak için yalnızca 15 dakikalık bir süre tanınıyor. Yorum paylaşıldıktan sonra başlayan bu süre içinde kullanıcılar diledikleri kadar düzenleme yapabiliyor.

DÜZENLENDİĞİ GÖRÜNÜYOR, ESKİ HALİ GÖRÜNMÜYOR

Instagram’ın getirdiği sistemde yapılan değişiklikler tamamen gizli kalmıyor. Bir yorumu düzenlediğinizde diğer kullanıcılar yorumun düzenlendiğini görebiliyor. Ancak dikkat çeken bir nokta var. Yorumu gören kişiler yorumun ilk halini göremiyor. Yani yalnızca son düzenlenmiş versiyon görüntüleniyor.

Özelliğin bir başka sınırı da içerik türüyle ilgili. Düzenleme yalnızca metin kısmı için geçerli. Eğer yorumunuz hem metin hem de fotoğraf içeriyorsa, fotoğraf aynı kalıyor; yalnızca yazı üzerinde değişiklik yapılabiliyor.