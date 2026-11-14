iPhone 18 neden ertelendi? Samsung detayı ortaya çıktı

Apple'ın iPhone 18 serisi için yıllardır uyguladığı tanıtım takvimini değiştirmesinin perde arkasında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Standart iPhone 18 modelinin ertelenmesinde daha önce bellek maliyetlerindeki artış ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların etkili olduğu düşünülüyordu. Ancak son iddialar, gecikmenin asıl nedeninin Samsung tarafından geliştirilen yeni kamera sensörleri olabileceğini gösteriyor.

SAMSUNG'UN KAMERA SENSÖRLERİ APPLE'IN TAKVİMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Apple, iPhone modellerinde kullanılan CMOS görüntü sensörleri için uzun yıllardır ağırlıklı olarak Sony ile çalışıyordu. Ancak şirket, geçen yıl Samsung ile yeni bir anlaşma imzalayarak kamera tedarikinde önemli bir değişikliğe gitti.

Bu anlaşmayla birlikte Güney Koreli teknoloji devi, gelecekteki iPhone modellerinde kullanılacak yeni nesil kamera sensörlerinin üretim sürecine dahil oldu. İddialara göre Samsung, yüksek performanslı kamera sensörlerinin prototip çalışmalarına ilkbahar aylarında başladı. Ancak geliştirme sürecinin beklenenden uzun sürmesi, seri üretimin sonbahara sarkmasına neden oldu. Apple'ın da yeni sensörlerden yeterli miktarda stok oluşturabilmek için standart iPhone 18'in tanıtımını erteleme kararı aldığı öne sürülüyor.

APPLE, SONY'YE BAĞIMLILIĞI AZALTMAK İSTİYOR

Samsung ile yapılan anlaşma, Apple'ın kamera teknolojilerinde izlediği tedarik stratejisinde de yeni bir döneme işaret ediyor. Yaklaşık on yıldır Sony'nin ağırlıkta olduğu kamera sensörü tedarikinde artık Samsung da söz sahibi olacak. Ancak bu değişiklik, Apple'ın Sony ile yollarını tamamen ayıracağı anlamına gelmiyor. Şirketin iki farklı üreticiyle çalışarak hem olası tedarik sorunlarının önüne geçmeyi hem de kamera bileşenlerinin maliyetlerini daha rekabetçi hale getirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

SAMSUNG'UN ABD'DEKİ FABRİKASI DA DEVREDE

Apple'ın Samsung'u tercih etmesinin arkasında yalnızca teknoloji ve maliyet hesapları bulunmuyor. Şirketin ABD'deki üretim yatırımları da bu kararda etkili olmuş olabilir. İddialara göre iPhone 18 için geliştirilen yeni kamera sensörleri, Samsung'un ABD'nin Teksas eyaletindeki tesisinde üretilecek. Böylece Apple, kamera sensörlerinde tedarikçi sayısını artırırken ABD'deki üretim planlarını da desteklemiş olacak.

İPHONE 18'İN FİYATI DÜŞECEK Mİ?

Samsung'un üretim sürecine katılmasıyla kamera bileşenlerinde maliyet avantajı sağlanması mümkün görülüyor. Ancak bunun doğrudan iPhone 18'in satış fiyatına yansıması beklenmiyor. Özellikle bellek fiyatlarındaki yükseliş ve çip üretim maliyetlerinin artması, Apple'ın elde edebileceği tasarrufu tüketicilere yansıtmasını zorlaştırabilir. Öte yandan standart iPhone 18'in ertelenmesi, Apple'ın finansal performansını olumsuz etkilemiş görünmüyor. Şirket, söz konusu dönemde eylül çeyreği tarihinin en yüksek gelirine ulaştı.

STANDART İPHONE 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Mevcut iddialara göre standart iPhone 18'in 2027'nin başlarında tanıtılması bekleniyor. Bu takvim gerçekleşirse Apple, uzun yıllardır sürdürdüğü iPhone lansman stratejisinde önemli bir değişikliğe gitmiş olacak.