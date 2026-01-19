Menü Kapat
iPhone kullanıcılarını 'çileden çıkaran' özellik tarih oldu: Yanlışlıkla fotoğraf çekme derdi bitti

Apple, iOS 26 güncellemesiyle birlikte iPhone kullanıcılarının kilit ekranında yanlışlıkla kamerayı açmasına neden olan kaydırma özelliğini devre dışı bırakma imkanı getirdi. Peki bu işlem nasıl yapılır?

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 10:33

Apple'ın Eylül 2025'te kullanıma sunduğu iOS 26 işletim sistemi, sunduğu yeniliklerin yanı sıra kullanıcılara adeta saç baş yoldurtan sorunlara getirdiği çözümlerle de beğeni topladı. İşletim sisteminin yayınlanmasından beri geçen sürede şirket, gelen geri bildirimler doğrultusunda birçok noktada iyileştirmeler yaptı.

Canlı Çeviri gibi yeni özelliklerin yanında, iPhone kullanıcılarının belki de en çok yakındığı arayüz sorunlarından biri de nihayet çözüme kavuştu. Yıllardır iPhone kilit ekranında yer alan ve çoğu zaman sehven çalıştırılan "sola kaydırarak kamerayı açma" işlevi, yeni güncellemeyle birlikte artık kullanıcının tercihine bırakıldı.

iPhone kullanıcılarını 'çileden çıkaran' özellik tarih oldu: Yanlışlıkla fotoğraf çekme derdi bitti

YANLIŞLIKLA FOTOĞRAF ÇEKME DERDİ BİTİYOR

Kullanıcılara kolaylık sağlaması amacıyla geliştirilen ancak zamanla şikayet kaynağına dönüşen kilit ekranından kamera açma kısayolu, telefonun cepte veya çantada olduğu anlarda sorun yapabiliyordu. Ekranın kazara algıladığı en ufak bir dokunuş veya sürtünme, kameranın açılmasına ve kullanıcının haberi olmadan fotoğraf çekmesine neden oluyordu.

Galerinin gereksiz görsellerle dolmasına yol açmakla kalmayan bu durum, cihazın pil ömrünü de olumsuz etkiliyordu. Apple'ın her yeni modelde daha da güçlenen kamera donanımları çalıştığı anda yüksek enerji tüketimine ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla fark edilmeden açık kalan kamera uygulaması, pilin beklenmedik bir hızla tükenmesine yol açabiliyordu.

iPhone kullanıcılarını 'çileden çıkaran' özellik tarih oldu: Yanlışlıkla fotoğraf çekme derdi bitti

IPHONE'DA KİLİT EKRANINDAN KAMERA AÇMA NASIL KAPATILIR?

iOS 26 ile birlikte gelen yeni ayar seçeneği sayesinde, kilit ekranında kamera kısayolunu tamamen devre dışı bırakmak mümkün hale geldi. İşlemi gerçekleştirmek isteyen kullanıcıların izlemesi gereken adımlar ise oldukça basit.

Cihazın "Ayarlar" menüsüne girip "Kamera" sekmesine gidildiğinde, karşılarına çıkan seçenekler arasında "Kamerayı Açmak İçin Kilitli Ekranda Kaydır" (Lock Screen Swipe to Open Camera) ibaresi yer alıyor. Bu anahtarın kapalı konuma getirilmesiyle birlikte kilit ekranında sola kaydırma hareketi artık kamerayı tetiklemiyor.

#Teknoloji
