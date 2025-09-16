İOS 26 özellikleri nelerdir? Yeni güncelleme nasıl yüklenir adım adım rehber

Dünya devi markası olan Apple yeni İOS 26 güncellemesini duyurdu. Binlerce kullanıcı güncellemeyi yüklerken İOS 26 özellikleri de beğenildi.
Yeni yayımlanan İOS 26 güncellemesinde yer alan özellikler şöyle:
Liquid Glass tasarım: Şeffaf simgeler, dinamik kilit ekranı, 3D efekt.
Görsel Zeka: Ekrandaki içerikle arama, soru sorma, işlem yapma.
Canlı Çeviri: Mesajlar, FaceTime ve Telefon’da anlık çeviri.
Mesajlar: Oylama, sohbet arka planları.
Arama filtreleme: Bilinmeyen aramaları otomatik karşılama.
Tutma Yardımı: Müşteri hizmetlerinde sizin yerinize hatta bekleme.
Haritalar: Sık kullanılan güzergâhları öğrenip uyarma.
CarPlay: Canlı Etkinlikler, Tapback desteği.
Apple Music: AutoMix (DJ geçişleri), Şarkı Sözü Çevirisi.
Cüzdan: Bagaj takibi, uçuş durumu.
Oyunlar uygulaması: Meydan okumalar, başarılar.
Erişilebilirlik: Braille, taşıt hareketi işaretleri.
AirPods Kamera Kumandası: AirPods ile video kaydı başlatma.
Fotoğraflar: Yeni arayüz, 3D efekt.
Günlük: Birden fazla günlük, harita görünümü.
Yeni gelen güncellemeyi telefonunuza yüklemek için ilk olarak ayarlara tıklamalısınız. Karşınıza çıkan ekranda yazılım güncellemeleri yer alacaktır. Kırmızı bir simge yer alan yazılım güncellemelerine tıkladıktan sonra "Yükle" butonuna tıkladıktan sonra güncellemeniz yüklenmeye başlayacaktır.
iPhone 16 Serisi
iPhone 16e
iPhone 16
iPhone 16 Plus
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Pro Max
iPhone 15 Serisi
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14 Serisi
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13 Serisi
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12 Serisi
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11 Serisi
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone SE Serisi
iPhone SE (2. nesil)
iPhone SE (3. nesil)