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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 12:14

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi CERN'deki CMS deneyine tam üye oldu!

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN bünyesinde yürütülen CMS deneyine tam üye olarak kabul edildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, üyeliğin mühendislik, yapay zeka ve büyük veri alanlarında yeni işbirliklerine kapı açmasının beklendiği bildirildi.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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İstanbul Nişantaşı Üniversitesi CERN'deki CMS deneyine tam üye oldu!
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 12:12
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 12:14

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, İsviçre ile Fransa sınırında bulunan CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda (LHC) gerçekleştirilen CMS (Compact Muon Solenoid) deneyinin tam üyeleri arasına katıldı. Maddenin temel yapısını ve evrenin işleyişini anlamaya yönelik araştırmaların yürütüldüğü deneye katılım, üniversitenin uluslararası bilim dünyasındaki işbirliklerini artırması açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖNCELİKLİ

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nin açıklamasına göre, tam üyeliğin başta Mühendislik Fakültesi olmak üzere farklı disiplinlerde yürütülecek araştırmalara katkıda bulunması bekleniyor. Dünyanın en kapsamlı parçacık fiziği çalışmalarından biri olan CMS deneyinde yüksek performanslı hesaplama, yapay zeka, büyük veri analitiği, bilimsel yazılım geliştirme ve ileri ölçüm teknolojileri belirleyici rol oynuyor.

Deney çerçevesince, akademisyenlerin uluslararası araştırma ekipleriyle ortak projeler geliştirmesi, deneysel verilerin analizinde kullanılan yeni algoritmalar üzerinde çalışması ve ileri teknoloji uygulamalarına katkı sunması hedefleniyor. Makine öğrenmesi yöntemleriyle büyük hacimli verilerin işlenmesi ve karmaşık sistemlerin modellenmesi, öne çıkan çalışma alanları arasında yer alıyor.

ÜÇ AKADEMİSYEN ARAŞTIRMA EKİBİNDE

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nin CMS araştırma ekibinde Prof. Dr. Baki Akkuş ve Doç. Dr. Gül Gökbulut görev yapıyor. Belçika'daki Gent Üniversitesi öğretim üyesi olan ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak bulunan Prof. Dr. Didar Dobur da ekibe katkıda bulunuyor. Akademisyenlerin katılımıyla parçacık fiziği, mühendislik ve hesaplamalı bilimler alanlarında yeni projelerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

60'TAN FAZLA ÜLKEDEN 6 BİNİ AŞKIN ARAŞTIRMACI

Cenevre yakınlarındaki CERN'in 27 kilometre uzunluğundaki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, dünyanın en güçlü parçacık hızlandırıcısı olarak biliniyor. CMS deneyinde 60'tan fazla ülkeden 286 üniversite ve araştırma enstitüsünün katılımıyla 6 bini aşkın fizikçi, mühendis, bilgisayar bilimci, teknisyen ve öğrenci görev alıyor. Çarpışmalardan elde edilen veriler, gelişmiş dedektör sistemleri ve hesaplama teknolojileriyle analiz ediliyor; kullanılan yöntemlerin sağlık, endüstri, bilişim ve mühendislik alanlarında da uygulanma potansiyeli bulunuyor.

ÖĞRENCİLERE ULUSLARARASI ARAŞTIRMA DENEYİMİ

Üniversiteden yapılan açıklamada, üyelik kapsamında geliştirilecek projelerle öğrencilerin büyük ölçekli bilimsel deneyleri yakından tanımasının, uluslararası ekiplerle çalışma deneyimi kazanmasının ve teorik bilgilerini uygulamalı araştırmalara aktarmasının hedeflendiği belirtildi. Lisansüstü çalışmalar, bitirme projeleri ve bilimsel yazılım geliştirme de bu kapsamda planlanıyor. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi'nin CMS deneyine tam üye olması, Türkiye'deki üniversitelerin uluslararası bilimsel araştırmalarda üstlendiği rolün genişlemesi açısından da dikkat çekiyor.

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ETİKETLER
#Büyük Hadron Çarpıştırıcısı
#Cern
#İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
#Cms Deneyi
#Prof. Dr. Baki Akkuş
#Teknoloji
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