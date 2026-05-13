Kara delikler evrenin en büyük gizemini içinde bulundurduğu tekillikte saklıyor. Fizikçiler de kara deliklerin en büyük gizemlerinden birini çözebilmek için parçacık fiziğinin matematiğinden yararlanan yeni bir yöntem geliştirdi.

HABERİN ÖZETİ Karanlığın derinliklerindeki sır: Bilim insanları, kara deliklerin gizemi çözecek yeni bir yol buldu Fizikçiler, kara deliklerin gizemini çözmek için parçacık fiziği matematiğini kullanan yeni bir yöntem geliştirdi. Yeni yöntem, kara delik fiziği ile parçacık fiziği arasında matematiksel bir ilişki olan "double copy"yi kullanıyor. Bu yöntemle genel görelilikteki bazı süreçlerin parçacık fiziğinde matematiksel karşılıklarının bulunduğu gösterildi. Araştırmaya göre Hawking radyasyonunun parçacık fiziğindeki karşılığı, yüklü bir parçacığın kendi içine çöken küresel bir madde kabuğuyla etkileşime girmesi olarak ifade ediliyor. Bu bulgunun kara deliklerin olay ufku gibi daha karmaşık yapılarını incelemeyi ve "bilgi paradoksu"nu anlamayı hedeflediği belirtiliyor.

Science News'te yer alan habere göre; kara deliklerin tamamen karanlık var olmadığını öne süren Hawking radyasyonunu anlamaya yönelik çalışmalara yeni bir boyut kazandırıldı.

1974’te fizikçi Stephen Hawking tarafından ortaya atılan teoriye göre kara delikler, zaman içinde çok zayıf parçacıklar yayarak kütle kaybeder. Ancak radyasyon bugüne kadar doğrudan gözlemlenemediği için bilim insanları olguyu yalnızca teorik modeller üzerinden inceleyebiliyordu.

YENİ ÇALIŞMA ÇEVİRİYİ BAŞARDI

Yeni çalışmada araştırmacılar, “double copy” adı verilen matematiksel bir ilişkiyi kullanarak kara delik fiziği ile parçacık fiziği arasında bir tür çeviri yapmayı başardı. Yeni yöntemle genel görelilikteki bazı süreçlerin parçacık fiziğinde matematiksel karşılıklarının bulunduğunu gösteriyor.

KARA DELİKLERDEN YAYILAN PARÇAÇIKLARLA EŞDEĞER

Araştırmaya göre; Hawking radyasyonunun parçacık fiziğindeki karşılığı, yüklü bir parçacığın kendi içine çöken küresel bir madde kabuğuyla etkileşime girmesi şeklinde ifade ediliyor. Bilim insanları bunun kara deliklerden yayılan parçacıklarla matematiksel olarak eşdeğer olduğunu belirtiyor.

Çalışmaya katılmayan araştırmacılar da bulgunun öneminin altını çizdi. Sonuçlar, “double copy” yönteminin yalnızca klasik kütleçekim problemlerinde değil, kuantum etkilerin görüldüğü kara delik süreçlerinde de işe yaradığını ortaya koydu.

OLAY UFKUNUN GİZEMİ

Araştırmacılar şimdi aynı yöntemle kara deliklerin olay ufku gibi daha karmaşık yapılarını incelemeyi hedefliyor. Böylece fizik dünyasının en büyük sorunlarından biri olan “bilgi paradoksu”nun anlaşılmasına katkı sağlanabileceği düşünülüyor. Bu paradoks, kara deliğe düşen bilginin Hawking radyasyonu yoluyla yok olup olmadığı sorusuna dayanıyor.