Netflix izlemek artık daha pahalı: Tüm abonelik paketleri zamlandı

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İstanbul
Netflix Türkiye abonelik tarifelerinde fiyat artışlarını duyurdu. Temel paketin fiyatı yaklaşık yüzde 36,9 artışla 259,99 Türk lirası olarak uygulanacak.
Film, dizi ve oyun platformu Netflix, Temel, Standart ve Premium olarak üç farklı abonelik paketlerinin tamamına zam yaptığını duyurdu.
Yeni tarifeyle;
189,99 lira olan temel paketin fiyatı 259,99 lira
289,99 lira olan standart paketin fiyatı 389,99 lira olurken
Netflix'in 4K yayın kalitesine sahip premium paketinin fiyatı ise 379,99 liradan 499,99 liraya yükseldi.