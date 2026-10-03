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Teknoloji
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 19:20

Netflix izlemek artık daha pahalı: Tüm abonelik paketleri zamlandı

Dijital yayın platformu Netflix aboneliklere zam yaptığını duyurdu. Temel, standart ve premium paketlerinde fiyat artışları uygulandı. İşte yeni tarifeler...

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Netflix izlemek artık daha pahalı: Tüm abonelik paketleri zamlandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2026
saat ikonu 19:02
|
GÜNCELLEME:
03.10.2026
saat ikonu 19:20

tarifelerinde fiyat artışlarını duyurdu. Temel paketin fiyatı yaklaşık yüzde 36,9 artışla 259,99 olarak uygulanacak.

HABERİN ÖZETİ

Netflix izlemek artık daha pahalı: Tüm abonelik paketleri zamlandı

Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.
Netflix Türkiye, abonelik tarifelerinde fiyat artışlarına gitti.
Temel paketin fiyatı yaklaşık yüzde 36,9 artışla 259,99 TL oldu.
Standart paketin fiyatı 289,99 TL'den 389,99 TL'ye yükseldi.
Premium paketin fiyatı ise 379,99 TL'den 499,99 TL'ye çıktı.
Bilgi Okunma süresi 10 saniyeye düşürüldü.

Film, dizi ve oyun platformu Netflix, Temel, Standart ve Premium olarak üç farklı abonelik paketlerinin tamamına zam yaptığını duyurdu.

Netflix izlemek artık daha pahalı: Tüm abonelik paketleri zamlandı

NETFLIX ABONELİK ÜCRETLERİ

Yeni tarifeyle;

189,99 lira olan temel paketin fiyatı 259,99 lira

 289,99 lira olan standart paketin fiyatı 389,99 lira olurken

Netflix'in 4K yayın kalitesine sahip premium paketinin fiyatı ise 379,99 liradan 499,99 liraya yükseldi. 

 

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#netflix
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