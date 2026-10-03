Netflix Türkiye abonelik tarifelerinde fiyat artışlarını duyurdu. Temel paketin fiyatı yaklaşık yüzde 36,9 artışla 259,99 Türk lirası olarak uygulanacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Netflix izlemek artık daha pahalı: Tüm abonelik paketleri zamlandı Netflix Türkiye, abonelik tarifelerinde fiyat artışlarına gitti. Temel paketin fiyatı yaklaşık yüzde 36,9 artışla 259,99 TL oldu. Standart paketin fiyatı 289,99 TL'den 389,99 TL'ye yükseldi. Premium paketin fiyatı ise 379,99 TL'den 499,99 TL'ye çıktı.

Film, dizi ve oyun platformu Netflix, Temel, Standart ve Premium olarak üç farklı abonelik paketlerinin tamamına zam yaptığını duyurdu.

NETFLIX ABONELİK ÜCRETLERİ

Yeni tarifeyle;

189,99 lira olan temel paketin fiyatı 259,99 lira

289,99 lira olan standart paketin fiyatı 389,99 lira olurken

Netflix'in 4K yayın kalitesine sahip premium paketinin fiyatı ise 379,99 liradan 499,99 liraya yükseldi.