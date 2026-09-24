Netflix’te Seni Tanıyorum rekora koştu! Seni Tanıyorum dizisi 80 ülkede Top 10’a girdi

Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay’ı başrollerinde buluşturan yerli psikolojik gerilim dizisi Seni Tanıyorum, yayınlandığı ilk günlerde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. İlk dört günde 4,6 milyon izlenmeye ulaşan dizi, 31,1 milyon saatlik izlenme süresine erişti. Bu performansla Seni Tanıyorum, Netflix’in en çok izlenen Türk dizileri arasında öne çıkan bir başarı elde etti.

SENİ TANIYORUM DİZİSİ 80 ÜLKEDE TOP 10’DA

Netflix’in dikkat çeken yeni Türk yapımı Seni Tanıyorum, yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın farklı ülkelerinde de izleyicilerin ilgisini çekti. Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay’ın başrollerini paylaştığı psikolojik gerilim dizisi, yayınlandığı ilk günlerde yakaladığı izlenme rakamlarıyla öne çıktı.

Dizi, Netflix’in Dili İngilizce Olmayan Diziler küresel Top 10 listesine ikinci sıradan giriş yaparken tam 80 ülkede Top 10 listelerinde yer aldı. Seni Tanıyorum’un bu başarısı, dizinin Türkiye sınırlarını aşarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştığını gösterdi.

DÖRT GÜNÜNDE 4,6 MİLYON İZLENME

Netflix’in yeni yerli yapımı Seni Tanıyorum, yayın hayatının henüz ilk günlerinde dikkat çekici bir başarıya imza attı.

Başrollerinde Elçin Sangu, Melis Sezen ve Ozan Dolunay’ın yer aldığı psikolojik gerilim türündeki dizi, yayınlandığı ilk dört günde 4,6 milyon izlenmeye ulaştı. Yapımın toplam izlenme süresi ise 31,1 milyon saat olarak açıklandı.

Seni Tanıyorum, Netflix’te en çok ilgi gören Türk dizileri arasında öne çıktı. Dizi, küresel Dili İngilizce Olmayan Diziler Top 10 listesine ikinci sıradan giriş yaparken 80 ülkede de Top 10 listelerinde yer aldı. İlk bölümünden itibaren izleyicinin ilgisini çeken yapım, kısa sürede geniş bir uluslararası izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.