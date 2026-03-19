Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Nvidia Çin’de yeniden sahaya iniyor: H200 üretimi başladı

Şirket, Çin pazarında yeniden hız kazanmak istiyor. H200 çipinin üretime alınması ve Groq ortaklığıyla geliştirilen yeni çözüm, Nvidia’nın bölgede yeniden güçlü bir pozisyon aradığını gösteriyor.

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 11:29

Nvidia, Çin pazarında yeniden toparlanma sinyalleri veriyor. Ambargolar ve düzenleyici belirsizliklerle zorlu bir dönem geçiren şirket, şimdi H200 yapay zekâ çipini yeniden üretime almış durumda. CEO Jensen Huang’ın açıklamasına göre Çin’den siparişler de gelmeye başladı.

Bu gelişme, Nvidia açısından yalnızca üretimin yeniden başlaması anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Çin’de talebin canlı kaldığını da ortaya koyuyor. Şirketin, uzun süredir aksayan tedarik zincirini yeniden çalıştırdığı ve üretimi hızlandırdığı görülüyor.

H200 İÇİN SİPARİŞLER GELDİ

Son dönemde ABD ile Çin arasında gidip gelen regülasyon kararları, Nvidia’nın planlarını birkaç kez değiştirmesine yol açmıştı. Özellikle ihracat onayları ve yerel düzenlemeler, H200 sevkiyatlarını doğrudan etkilemişti.

Şimdi ise tablo biraz değişmiş görünüyor. H200 için doğrudan sipariş alınmış olması, sürecin yeniden hareketlendiğine işaret ediyor. Yeni bir düzenleyici engel çıkmadığı takdirde, sevkiyatların birkaç hafta içinde başlaması bekleniyor. Açıkçası asıl dikkat çeken nokta da burada. Çünkü bu adım, Nvidia’nın Çin pazarından tamamen vazgeçmediğini, tam tersine yeniden pozisyon almaya çalıştığını gösteriyor.

ÇİN İÇİN ALTERNATİF ÇÖZÜM HAZIRLIĞI

Nvidia, yalnızca H200 ile yetinmiyor. Şirketin Groq ile kurduğu iş birliği kapsamında, Çin pazarı için yeni bir yapay zekâ çözümü üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Bu çözümde, Hopper mimarisi tabanlı sistemlerin Groq’un LPU yani Language Processing Unit birimleriyle eşleştirilmesi planlanıyor. Temel hedef ise Çin’de hızla büyüyen çıkarım odaklı yapay zekâ yüklerine yanıt verebilmek. Veri merkezi tarafında artık sadece eğitim süreçleri değil, çıkarım yükleri de belirleyici hale geliyor. Nvidia’nın attığı bu adım da biraz buna karşılık geliyor aslında. Farklı donanım bileşimleriyle daha verimli bir yapı kurma arayışı öne çıkıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araçlarda multimedya kullananlara ceza yazılacak mı? Bakan Çiftçi, bayram öncesi son noktayı koydu
Çirkin dizisinde Çağlar Ertuğrul’un partneriyle arasındaki yaş farkı gündem oldu! Tartışmalar yeniden alevlendi
Elektrikli araçlar petrol bağımlılığını kırıyor: Günlük 1,7 milyon varil tüketim önlendi
